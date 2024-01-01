342 يوما من العدوان على غزة ..شهداء بالعشرات واستشهاد 6 من موظفي الأونروا

غزة / سما/

واصلت الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم ٣٤٢ من الحرب مخلفة أعداد كبيرة من الشهداء و الجرحى٠

وارتكب الاحتلال الاسرائيلي اربعة مجازر ضد العائلات في قطاع غزة خلال الـ(٢٤ ساعة الماضية) وصل منها للمستشفيات ٦٤ شهيد و ١٠٤ اصابة .

وارتفعت حصيلة العدوان الاسرائيلي الى ٤١٠٨٤ شهيد و ٩٥٠٢٩ اصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي.

واعلنت وكالة الأونروا استشهاد ستة من موظفيها في غارتين على النصيرات وسط القطاع وهي الحصيلة الأكبر في هجوم واحد.

واستشهد الموظفين خلال قصف مدرسة الجاعوني بالنصيرات والتي ارتفع عدد الشهداء فيها إلى ١٨ شهيد إضافة إلى عشرات المصابين.

وكان اربعة مواطنين ايضا ارتقوا في قصف على النصيرات التي تتعرض يوميا لقصف مدفعي ايضا.

وتعرض مخيم البريج لقصف مدفعي مكثف من قبل دبابات توغلت على شارع صلاح الدين ما أوقع عددا من الإصابات.

غزة والشمال

وارتقى أربعة شهداء بينهم طفلة و امرأة وجرحى بقصف الاحتلال شقة سكنية لعائلة "البلبيسي" بمنطقة المشاهرة في حي التفاح بغزة.

واستشهد خمسة مواطنين بينهم طفلان وعدد من الجرحى بقصف طائرات الاحتلال منزلًا لعائلة "الدحدوح" جنوب مسجد الشمعة في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.

وتراجعت الدبابات الاسرائيلية إلى شارع عشرة جنوب مدينة غزة بعد توغلها ل ١٨ وصولا إلى شارع ٨ بحي الزيتون.

وكان ثلاثة مواطنين استشهدوا في قصف استهدف تجمعا لهم قرب مخبز الشرق بشارع النصر بمدينة غزة.

واستشهد ثلاثة مواطنين جراء قصف طائرات الاحتلال منزلًا لعائلة صيام في منطقة التوبة بمخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

كما استشهد المواطن حمزة إبراهيم الكحلوت في قصف مدفعي شرق مخيم جباليا شمال غزة أثناء مراجعته لحفظ القرآن الكريم في منزله

جنوب القطاع

وقصفت طائرات الاحتلال منزلاً لعائلة مسلم في حي الأمل بخانيونس دون وقوع اصابات.

واستشهد طفل وإصابة عدد من المواطنين في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في منطقة قيزان النجار جنوب شرق مدينة خان يونس.

ونسف جيش الاحتلال مباني سكنية غرب مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

كما ارتقى شهيدان نتيجة القصف على مسجد الفاروق وسط المخيم.

وجدد الاحتلال قصفه المدفعي على شمال مخيم النصيرات وشرق مخيم البريج وسط القطاع.

واصيب عدد من المواطنين جراء قصف الاحتلال منزلاً في أرض المفتي شمال مخيم النصيرات وسط القطاع

غزة والشمال

وارتقى تسعة مواطنين في قصف إسرائيلي على منزل في جباليا البلد شمال قطاع غزة.

واستشهدت زوجة الشهيد الدكتور بجامعة القدس المفتوحة هائل النجار و أبنائه في قصف الاحتلال منزلهم في جباليا البلد شمال قطاع غزة.

واستشهد اربعة مواطنين في غارتين منفصلتين على حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

ويواصل جيش الاحتلال قصف ونسف المنازل في جنوب شارع ٨ جنوب مدينة غزة لليوم الثامن عشر على التوالي.