حزب الله” يطلق اليوم 100 صاروخ تجاه شمال إسرائيل ..

القدس المحتلة/سما/

الجيش الإسرائيلي، إن نحو 100 صاروخ أطلقت من لبنان على المناطق الشمالية منذ صباح الأربعاء، وإن أضرارا أصابت مستوطنة بالجليل الأعلى جراء سقوط صواريخ.

وفي بيان نشره، مساء الأربعاء، قال الجيش: “قبل قليل، هاجمت مقاتلات سلاح الجو بتوجيهات من قيادة المنطقة الشمالية، عدة بنى تحتية عسكرية لتنظيم حزب الله في منطقة الخريبة بجنوب لبنان”.

وأضاف أن مقاتلاته هاجمت أيضا “منصة إطلاق صواريخ تابعة لحزب الله في منطقة عيتا الشعب”.

وتابع: “في وقت سابق اليوم، هاجمت مقاتلات سلاح الجو مباني عسكرية للتنظيم في مناطق حولا وعيتا الشعب ومروحين بجنوب لبنان”.

وقال الجيش: “عقب الإنذارات التي تم تفعيلها عند الساعة 17:11 (بالتوقيت المحلي) في منطقة عرب العرامشة (في الجليل الغربي)، تم رصد نحو 30 صاروخا أُطلقت من الأراضي اللبنانية وسقطت في منطقة مفتوحة، ولا توجد إصابات”.

وأضاف: “عقب الإنذارات التي تم تفعيلها عند الساعة 18.15 (بالتوقيت المحلي) في منطقة متات (بالجليل الأعلى) تم رصد نحو 10 صواريخ أطلقت من لبنان”.

وأشار إلى أن أضرارا سُجلت في مستوطنة “متات” جراء سقوط عدد من الصواريخ فيما سقط الباقي في مناطق مفتوحة، دون وقوع إصابات.

من جانبها، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إنه جرى تسجيل إطلاق نحو 100 صاروخ من لبنان تجاه إسرائيل منذ صباح الأربعاء.

يأتي ذلك في ظل تصعيد للمواجهات على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، ما أسفر عن إصابة جندي إسرائيلي بجروح خطيرة، الأربعاء، جراء سقوط صاروخ مضاد للدروع شمالي إسرائيل.

كما سقط 3 شهداء وجريحين من الجانب اللبناني الأربعاء، وفق وكالة الأنباء الرسمية، بينما أعلن “حزب الله” عن استشهاد 2 من عناصره بنيران إسرائيلية.

بدوره، أعلن “حزب الله” شن 9 عمليات “بالصواريخ والأسلحة المناسبة” ضد مواقع عسكرية شمالي إسرائيل بينها ثكنة زبدين في ‏مزارع شبعا وقاعدة أبيريم ورويسة القرن والمطلة.

ومنذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها “حزب الله”، مع الجيش الإسرائيلي قصفا يوميا عبر “الخط الأزرق” الفاصل أسفر عن مئات القتلى والجرحى معظمهم بالجانب اللبناني.

وترهن الفصائل وقف القصف بإنهاء إسرائيل حربا مدمرة تشنها بدعم أمريكي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر؛ خلّفت أكثر من 136 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود.