برنامج الأغذية العالمي : العمليات الإنسانية في قطاع غزة أصبحت أكثر صعوبة

غزة /سما/

قال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، الأربعاء، إن "العمليات الإنسانية في قطاع غزة أصبحت أكثر صعوبة من أي وقت مضى، خاصة مع اقتراب فصل الشتاء".

وقالت المديرة الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأوروبا الشرقية لدى البرنامج، كورين فلايشر، إن "زيادة الاعتداءات الإسرائيلية ضد العاملين في المجال الإنساني تخنق جهود منع المجاعة في قطاع غزة، في وقت يعيش فيه نصف مليون في ظروف كارثية تشبه المجاعة".

وأضافت أن "مجموعات العمل الإنساني تواجه عقبات عدة في عملها داخل القطاع، كالطرق المدمرة التي ستصبح أكثر صعوبة للتنقل خلال فصل الشتاء، إضافة إلى ساعات الانتظار الطويلة حتى الحصول على تصريح من الاحتلال الإسرائيلي للانتقال من مكان لآخر".

وأشارت فلايشر إلى "الازدحام الشديد في مراكز الإيواء، حيث إن قرابة مليوني شخص يعيشون بحوالي 11% من مساحة القطاع".

وأكدت أن "الشهر الماضي شهد زيادة في أوامر الإخلاء الإسرائيلية والتدهور الهائل في البيئة الأمنية لموظفي المنظمات الإنسانية، ما أثر على قدرة البرنامج في الوصول إلى المواطنين وتقديم المساعدة لهم".

وأوضحت أن برنامج الأغذية العالمي "فقد مستودعه الثالث والأخير العامل بالمنطقة الوسطى في القطاع، جراء أوامر الإخلاء الإسرائيلية، حيث فقد البرنامج 5 مطابخ مجتمعية، إضافة إلى 20 نقطة توزيع للغذاء".

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 341 يوما، عدوانه على قطاع غزة، بمساندة أمريكية وأوروبية، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.

وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة إلى استشهاد أكثر من 41 ألفا و84 شهيدا، وإصابة 95 ألفا و29 آخرين، ونزوح 90% من سكان القطاع، بحسب بيانات منظمة الأمم المتحدة.