صحيفة لبنانية : مصر تتوقع ضغطاً أمريكياً على "إسرائيل" لـ"وقف النار" بغزة

القاهرة/سما/

كشفت مصادر مصرية، اليوم الأربعاء 11-9-2024، عن أنه بعد الاجتماعات والاتصالات المكثّفة التي جرت خلال اليومين الماضيين، تترقّب القاهرة موقفاً أميركياً "أكثر وضوحاً" من شأنه "تسليط ضغط إضافي على إسرائيل".

وبحسب المصادر المصرية التي قالت لصحيفة "الأخبار اللبنانية": "إن هذا الأمر؛ لأجل استكمال مسار المفاوضات والتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق نار في قطاع غزة".

وأوضحت المصادر، أنه بالرغم من إرجاء زيارة وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، والتي كانت مقرّرة الأسبوع الجاري، تصاعدت الآمال المصرية بالتزامن مع سلسلة زيارات أجراها مسؤولون أوروبيون سياسيون وأمنيون إلى المنطقة، ومن بينها إلى القاهرة ومعبر رفح.

يأتي ذلك في الوقت، الذي يتردّد فيه أن الرئيس الأميركي، جو بايدن، يعتزم القدوم إلى المنطقة في زيارة ستكون الأخيرة له كرئيس، على أن يجتمع مع القادة العرب في عمّان أو القاهرة، وهو ما لا تزال ترتيباتها "في مراحلها الأولى"، وفق المصادر المصرية.

وأضافت المصادر المصرية: "لم يُحدّد حتى الآن أي موعد لاستئناف المفاوضات، على رغم إجراء لقاءات منفردة واتصالات في محاولة لتقريب وجهات النظر".

وبدوره، أكد مسؤول مصري منخرط في ملف المفاوضات منذ بدايته، أن "الأمور لا تزال تراوح مكانها، ولا يوجد جديد يمكن البناء عليه لعقد اجتماعات بهدف الوصول إلى تهدئة".

ووفق المصدر، فإن المسؤولين الأميركيين تحدّثوا إلى نظرائهم المصريين، في اتصالات جرت خلال اليومين الماضيين، عن "ضيق أميركي من عدم التوصل إلى أي جديد مع الإسرائيليين، وسط استمرار سياسات فرض الأمر الواقع وتنفيذ استهدافات ضخمة في غزة".

وحذّر المسؤولون المصريون، من أن "يؤدي استمرار التصعيد إلى اشتعال الأوضاع في لبنان"، علماً أن هؤلاء أجروا اتصالات مع سياسيين إسرائيليين، خلال الأسبوع الماضي، ما أسموه بـ"محاولة التوسّع لخلق قنوات ضغط في الداخل على حكومة بنيامين نتنياهو".