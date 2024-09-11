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مجزرة جديدة..14شهيداً و18 جريحاً في قصف الاحتلال مدرسة تؤوي نازحين في النصيرات وسط قطاع غزة

الأربعاء 11 سبتمبر 2024 07:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
مجزرة جديدة..14شهيداً و18 جريحاً في قصف الاحتلال مدرسة تؤوي نازحين في النصيرات وسط قطاع غزة



غزة/سما/

 

أفاد جهاز الدفاع المدني الفلسطيني في قطاع غزة، مساء اليوم الأربعاء11/9/2024م، باستشهاد عدد من المواطنين وإصابة آخرين في قصف"إسرائيلي" استهدف منزل مدرسة تؤوي نازحين في مخيم النصيرات وسط القطاع.

وبحسب المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل، فإن طواقمهم قامت بانتشال جثامين 14 شهيدا و18 جريحاً إلى مستشفى العودة في النصيرات وشهداء الأقصى في دير البلح، اثر قصف الاحتلال مدرسة "الجاعوني الإعدادية أ" التي تؤوي النازحين في النصيرات وسط قطاع غزة

وأشار إلى أن الشهداء بينهم أطفال ونساء، مبينة أن عمليات البحث  عن شهداء ومفقودين ما تزال جارية

كما بين أن قوات الاحتلال "الإسرائيلي" قصفت المدرسة للمرة الخامسة، مشيراً إلى أن اثنين من الشهداء موظفين في وكالة الغوث "الاونروا" وأطفال ونساء وفيما وصفت جراح بعض الاصابات بالحرجة.

كما أشار إلى أن الطواقم الطبية تعرفت على هوية عدد من الشهداء وهم :"1_محمود أشرف عقل، 2_الدكتور ياسر إبراهيم أبو شرار، 3_شادية مؤمن سلمي، 4_عبيدة حمدي علي، 5_ إياد يعقوب مطر، 6_ هاني محمود مطر، 7_حسام حسن أبو حماد، 8_بسام ماجد شاهين، 9_محمد عدنان أبو زايد، 10_ ليث أبو حطاب، 11_أيسر قرضايا، 12_عمر الجديلي".

وخلال الساعات الماضية، استشهد عدد من المواطنين في غارات "إسرائيلية" استهدفت عدة مناطق في قطاع غزة، فقد استُشهد 4 مواطنين، وأُصيب 15 آخرين، اليوم الأربعاء 11-9-2024، في قصف من طائرات الاحتلال لمنزل في مدينة رفح جنوب القطاع.

يشار إلى حصيلة العدوان "الإسرائيلي" المتواصل على قطاع غزة لليوم الـ341 وصلت إلى 41084 شهيد و 95029 اصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي، بحسب وزارة الصحة بغزة

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