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فتح تقرر اجراء مصالحات داخلية تشمل اعضاء التيار الاصلاحي

الأربعاء 11 سبتمبر 2024 03:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
فتح تقرر اجراء مصالحات داخلية تشمل اعضاء التيار الاصلاحي



رام الله/سما/


قال مسؤولون في حركة "فتح" للشرق إن "الحركة قررت في الاجتماع الأخير للجنتها المركزية اجراء مصالحات واسعة مع كل المفصولين من الحركة بمن فيهم أعضاء التيار الاصلاحي الذي يقوده المسؤول السابق في الحركة والسلطة محمد دحلان."
وقال المسؤولون إن "الحركة ستتعامل مع الحالات بصورة فردية وليس جماعية وأنها ستنظر في كل حالة بصورة منفصلة عن الأخرى."
وقالت مصادر في الحركة للشرق إن "اتصالات جرت موخرًا بين سمير مشهراوي أحد قادة تيار دحلان وعدد من المسؤولين في الحركة لهذا الغرض." 
وقالت المصادر إن "مشهراوي أبلغ اعضاء في اللجنة المركزية أن اعضاء التيار مهتمون بالعودة للحركة، إلا أن محمد دحلان شخصيا غير مهتم بالعودة في هذه المرحلة." 
وقال مسؤولون في الحركة إن "الرئيس محمود عباس أبلغ اللجنة المركزية في الاجتماع أنه يدعم مصالحة داخلية تشمل أعضاء الحركة الذين جرى فصلهم لأسباب مختلفة."
 

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