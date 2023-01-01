الرئيس السيسي يدعو للضغط الأوروبي لوقف إطلاق النار بغزة

القاهرة/سما/

قال الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، نأمل من أوربا أن تمارس ضغطا؛ من أجل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.

وأكد "السيسي" في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الألماني، فرانك شتاينماير، تابعته "وكالة سما للأنباء"، أن استخدام الجوع كسلاح في غزة يعد انتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان، واصفا إياه بـ "الأمر الخطير".

وفي إطار استخدام الاحتلال سلاح التجويع ضد قطاع غزة، شكك الرئيس المصري بمدى مصداقية وفكرة القيم الخاصة بحقوق الإنسان التي يتم الحديث عنها منذ سنوات طويلة، والتي يواصل الاحتلال انتهاكها بالقطاع.



ومنذ أشهر، تقود مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية مفاوضات غير مباشرة بين حركة "حماس" الاحتلال الإسرائيلي، غير أنها لم تسفر عن بلورة اتفاق؛ بسبب رفض حكومة الاحتلال مطالب حماس بإنهاء الحرب، وسحب قواتها من قطاع غزة، وعودة النازحين الفلسطينيين إلى شمال القطاع.

"غزة مباشر".. "إسرائيل" تُواصل حربها العدوانية لليوم الـ 341 تواوتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، ارتكاب المجازر المروعة بحق العائلات الفلسطينية والنازحين في قطاع غزة، تزامنًا مع عمليات قصف واستهداف جوي ومدفعي وبحري مُكثف ضمن حرب الإبادة الجماعية المستمرة منذ الـ 7 من أكتوبر 2023 الماضي.

ودخلت الحرب العدوانية على القطاع، اليوم الأربعاء، يومها الـ 241 تواليًا. بينما أفادت مصادر طبية باستشهاد قرابة الـ 30 مواطنًا مدنيًا بقصف إسرائيلي جوي طال عدة منازل مأهولة جنوب ووسط غزة.