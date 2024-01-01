استطلاع سي إن إن: فازت هاريس بالمواجهة

القدس المحتلة / سما/

أظهر استطلاع أول نشرته شبكة سي إن إن أن كاميلا هاريس هي الفائزة الواضحة في المناظرة الرئاسية: قال 63% من المشاركين إن المرشح الديمقراطي أفضل من دونالد ترامب.

بينما اعتقد 37% أن المرشح الجمهوري قدم أداءً أفضل.

وبحسب المعلقين فإن أداء هاريس كان ناجحا إلى حد كبير، حيث تمكنت من التحكم في وتيرة الهجوم والهجوم المستمر على الرئيس السابق الذي وجد نفسه في موقف دفاعي طيلة معظم فترات المواجهة.

وبعد وقت قصير من انتهاء البث، وكشهادة على أدائها الناجح، دعت هاريس ترامب إلى مواجهة أخرى.

وتعكس نتائج الاستطلاع، آراء المناظرة فقط بين الناخبين الذين تابعوها، ولا تمثل آراء جمهور الناخبين الكامل.



في حين كان مراقبو المناظرة في الاستطلاع أكثر ميلا للحزب الجمهوري بنسبة 6 نقاط من الانحياز للديمقراطيين، مما يجعل الجمهور أكثر ميلا للحزب الجمهوري بحوالي 4 نقاط مئوية من جميع الناخبين المسجلين على المستوى الوطني.

لكن النتائج تمثل تحولا مقارنة بشهر يونيو، عندما قال الناخبون الذين تابعوا المناظرة بين ترامب وجو بايدن، بنسبة 67% مقابل 33%، إن ترامب تفوق على منافسه الديمقراطي.

من جهة أخرى، سارعت حملة ترامب إلى إعلان النصر مباشرة مع نهاية المناظرة الرئاسية.



وقال ترامب أن مناظرة الثلاثاء كانت أفضل مناظرة له على الإطلاق، متهما مذيعي شبكة "إيه بي سي" ABC التلفزيونية اللذين أدارا الحوار بالتحيز ضده.



وكتب على وسائل التواصل الاجتماعي "أعتقد أن هذه كانت أفضل مناظرة لي على الإطلاق، خاصة أنها كانت مواجهة بين ثلاثة ضد واحد!".



من الجدير ذكره أن المناظرة بين هاريس وترامب التي عقدت في فيلادلفيا، وهي الأولى بين المرشحين للرئاسة، تناولت مواضيع عدة أبرزها الوضع في أوكرانيا، حيث تعهد ترامب بأنه سيتمكن من حل الصراع في أوكرانيا إذا فاز في الانتخابات.