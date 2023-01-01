إسرائيل تكشف عن تقديمها عرضا شخصيا للسنوار وعائلته مقابل إطلاق سراح الأسرى..

القدس المحتلة / سما/

عرض مفوض شؤون الأسرى والمفقودين الإسرائيليين، غال هيرش، على زعيم حركة “حماس” الفلسطينية يحيى السنوار، وعائلته الخروج الآمن من قطاع غزة مقابل عودة الأسرى.

وقال هيرش في مقابلة مع “بلومبرغ”: “أنا على استعداد لتوفير ممر آمن للسنوار وعائلته وأي شخص يريد الانضمام إليه. نريد عودة الرهائن. نريد نزع السلاح ونزع التطرف ونظام جديد يحكم غزة”.

وقال مفوض شؤون الأسرى والمفقودين الإسرائيليين إنه قدم هذا الاقتراح قبل يوم ونصف اليوم، لكنه رفض القول ما إذا كان هناك رد فعل وما هو.

وتعتبر إسرائيل السنوار أحد المنظمين والعقل المدبر لهجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023، أحد الأهداف الرئيسية لقوات الأمن الإسرائيلية في غزة، وقالت مصادر في الحركة إن شخصين أو ثلاثة فقط يعرفون مكان السنوار.

وفي وقت سابق، كتبت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، نقلا عن مسؤولين إسرائيليين أن السنوار قد يكون موجودا في الأنفاق تحت مدينة خان يونس في جنوب قطاع غزة.

هذا وأكد نائب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، أن إسرائيل تستخدم مفاوضات تبادل الأسرى مع “حماس” ووقف إطلاق النار كـ “ستار دخاني” لاستمرار القتال في القطاع.