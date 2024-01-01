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مقتل جندي "إسرائيلي" بعملية دهس قرب رام الله

الأربعاء 11 سبتمبر 2024 10:38 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مقتل جندي "إسرائيلي" بعملية دهس قرب رام الله



القدس المحتلة / سما/

اعترفت وسائل إعلام عبرية، بمقتل جندي "إسرائيلي" وإصابة آخر بحالة خطيرة في عملية دهس وقعت قرب "جفعات آساف" على مفرق "بيت ايل" قرب رام الله بالضفة المحتلة.

وذكرت القناة 14 العبرية، أنه تم مقتل جندي إسرائيلي وإصابة آخر بجراح خطرة في عملية الدهس التي وقعت في "بيت إيل" قرب رام الله.

ومن جانبها، ذكرت مصادر عبرية: "أن عملية الدهس قرب رام الله تمت بشاحنة، وخلفت قتيل وعدة إصابات بينها إصابة ميئوس منها، واستشهد منفذ العملية".

وقال الناطق باسم "جيش" الاحتلال: قوات "الجيش" الإسرائيلي تغلق المنطقة في "غفعات أساف"

وبحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية: "تعليقاً على عملية الدهس في "غفعات أساف": حادث سيء جداً".

وأضافت: "عملية الدهس في "غفعات أساف" تمت بواسطة شاحنة تحمل الغاز".

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