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الأزهر يدين مجزرة الاحتلال في مواصي خان يونس

الأربعاء 11 سبتمبر 2024 09:19 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الأزهر يدين مجزرة الاحتلال في مواصي خان يونس



القاهرة/سما/

استنكر الأزهر الشريف، المجزرة المروعة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في مخيم المواصي بخان يونس، واستهدفت خيام النازحين العزّل بالصواريخ والقنابل في مناطق صنفت بأنها "آمنة"، ما أسفر عن استشهاد العشرات وإصابة المئات من أبناء شعبنا، ‏وفقدان كثير منهم معظمهم من النساء والأطفال النازحين.

ولفت في بيان صحفي صادر اليوم الأربعاء، إلى أن هذه المجزرة البشعة التي ارتكبها الاحتلال، هي إجرام فاحش واستمرار لجريمة الإبادة الجماعية ‏وسياسة التجويع ضد أبناء الشعب الفلسطيني الأعزل.

ودعا الأزهر، المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته وإلزام الاحتلال الإسرائيلي بقرارات الشرعية الدولية، ووقف العدوان على قطاع غزة والضفة الغربية.

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