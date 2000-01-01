رام الله/سما/

أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث (القدس، الحياة الجديدة، الأيام) الصادرة صباح اليوم الأربعاء، استشهاد 40 مواطنا وإصابة 60 آخرين بجروح جراء مجزرة الاحتلال الإسرائيلي التي استهدفت النازحين في مواصي خان يونس.

كما أبرزت الصحف الثلاث، استشهاد مواطنان في مدينة طولكرم ومخيمها، وتصريح غوتيريش التي قال إن فيها الموت والدمار في قطاع غزة أسوأ ما شاهدته طيلة حياتي.

وفيما يلي أبرز العناوين:

"القدس":

40 شهيداً و60 جريحا.. أجساد ذابت وعائلات دفنت تحت الرمال.. أربعة صواريخ ارتجاجية على خيام المواصي، زنة كل صاروخ 2000 رطل

شهيدان في مدينة طولكرم ومخيمها.. دمار شامل في البنية التحتية ونزوح العائلات

غوتيريش: الموت والدمار في قطاع غزة أسوأ ما شاهدته طيلة حياتي

مدعي الجنائية الدولية يطالب بتسريع إصدار مذكرات اعتقال نتنياهو وغالانت

"الحياة الجديدة":

حرب الإبادة في يومها الـ340..عشرات الشهداء والمفقودين في مجزرة بحق النازحين في مواصي خان يونس بصورايخ ارتجاجية.

ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 41.021 شهيداً، و94.925 مصاباً منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

شهيدان والاحتلال يهجر قسريا معظم المواطنين من مخيم طولكرم.. أخذ مقاسات منزلين في نابلس تمهيدا لهدمهما ودمر منزلا وبئر ماء وجدرانا استنادية في يطا

مجلس الوزراء يوسع عمل لجنة الإعمار الطارئة ويدين جرائم الاحتلال بحق أبناء شعبنا

"الأيام":

64 شهيداً بينهم 40 في مجزرة مواصي خانيونس

شهيدان وإصابات.. اجتياح وتدمير واسع في طولكرم والمخيم وإجبار سكان على الإخلاء

خان يستعجل قضاة "الجنائية" إصدار مذكرات اعتقال ضد نتنياهو وغالانت

الاحتلال "يرجح" مقتل عائشة بنيران جيشه "بشكل غير مباشر وغير مقصود"!.. بلينكن يحمل اسرائيل مسؤولية القتل غير المبرر

الدول العربية تدعم قرار الرئيس بالتوجه إلى القطاع