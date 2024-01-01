الاحتلال يواصل إغلاق مداخل طوباس كافة ويحاصر المستشفى الحكومي

طوباس/سما/

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، عدوانها على مدينة طوباس، شمال الضفة الغربية.

وأفادت مراسلتنا أن قوات الاحتلال تغلق جميع مداخل مدينة طوباس، وتواصل حصار مستشفى طوباس التركي الحكومي.

وأعاقت قوات الاحتلال عمل طواقم الهلال الأحمر واخضعت مركبات الإسعاف عند مدخل المستشفى الحكومي للتفتيش، قبل السماح لها بالدخول إليها.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت، الليلة الماضية، مدينة طوباس وأعلنت حظر التجوال فيها، كما اقتحمت بلدة طمون جنوب شرق المدينة، وشرعت بعمليات دهم وتفتيش لمنازل المواطنين.

وفجرا، قصفت قوات الاحتلال، مجموعة من المواطنين، قرب مسجد التوحيد في مدينة طوباس، ما أدى إلى استشهاد خمسة مواطنين، وهم: محمد سعيد حسين صوافطة (19 عاما)، ومجد برهان جميل صوافطة (23 عاما)، وقيس صائب راتب صوافطة (24 عاما)، وياسين أحمد علي صوافطة (22 عاما)، وطلبة محمود جميل بشارات (18 عاما).

ومنذ الثامن والعشرين من آب/ أغسطس الماضي، بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي، عدوانا واسعا على الضفة الغربية، خاصة محافظات طولكرم وجنين وطوباس، ما أسفر عن عشرات الشهداء والمصابين، إضافة إلى دمار كبير في الشوارع والبنى التحتية.