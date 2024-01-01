طقس فلسطين : أجواء حارة نسبيًا تستمر خلال الأسبوع

رام الله/سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن تشهد البلاد، اليوم الأربعاء، أجواءً حارة نسبيًا إلى حارة، مع بقاء درجات الحرارة أعلى من المعدل السنوي العام بحوالي 2-3 درجات مئوية. وستظل الرياح غربية إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، مع نشاط محتمل في بعض الأوقات، والبحر يبقى هادئًا إلى متوسط الموج.

يوم غد الخميس، يُتوقع أن تزداد الأجواء حرارة بشكل ملموس، لتصبح شديدة الحرارة وجافة، حيث يُتوقع ارتفاع درجات الحرارة لتكون أعلى من معدلها السنوي بنحو 6 درجات مئوية. الرياح ستكون شمالية شرقية إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، مع بقاء البحر خفيف الموج.

يوم الجمعة، يُتوقع أن تنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس، لكن تبقى أعلى من معدلاتها السنوية العامة بحوالي 2-3 درجات مئوية. وستكون الرياح شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، مع نشاط متقطع أحيانًا، والبحر سيظل خفيفًا إلى متوسط الموج.