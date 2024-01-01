  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

طقس فلسطين : أجواء حارة نسبيًا تستمر خلال الأسبوع

الأربعاء 11 سبتمبر 2024 08:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طقس فلسطين : أجواء حارة نسبيًا تستمر خلال الأسبوع



رام الله/سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن تشهد البلاد، اليوم الأربعاء، أجواءً حارة نسبيًا إلى حارة، مع بقاء درجات الحرارة أعلى من المعدل السنوي العام بحوالي 2-3 درجات مئوية. وستظل الرياح غربية إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، مع نشاط محتمل في بعض الأوقات، والبحر يبقى هادئًا إلى متوسط الموج.

يوم غد الخميس، يُتوقع أن تزداد الأجواء حرارة بشكل ملموس، لتصبح شديدة الحرارة وجافة، حيث يُتوقع ارتفاع درجات الحرارة لتكون أعلى من معدلها السنوي بنحو 6 درجات مئوية. الرياح ستكون شمالية شرقية إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، مع بقاء البحر خفيف الموج.

يوم الجمعة، يُتوقع أن تنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس، لكن تبقى أعلى من معدلاتها السنوية العامة بحوالي 2-3 درجات مئوية. وستكون الرياح شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، مع نشاط متقطع أحيانًا، والبحر سيظل خفيفًا إلى متوسط الموج.

الأكثر قراءة اليوم

هآرتس: نتنياهو يحضر للاستيطان وضم شمال غزة إلى إسرائيل

صحيفة : أمريكا تغير موقفها وتتبنى المطالب الإسرائيلية الجديدة في مفاوضات صفقة غزة

قنبلة قد تهز إسرائيل.. فيلم وثائقي يكشف أسرار وفساد نتنياهو وعائلته

إسرائيل لواشنطن: “مارِسوا الضغوطات لإجبار مصر على بقائنا بمحور فيلادلفيا” وقلقون من تخاف مصري تركي..

غالانت يدعو الجيش الاسرائيلي للاستعداد لعملية برية شاملة في لبنان

غالانت: اتفاق تهدئة مع «حماس» سيمثّل «فرصة استراتيجية» لإسرائيل

أداروا ظهورهم لمنتخب اسرائيل..هكذا تعاطف جماهير المنتخب الإيطالي مع فلسطين

الأخبار الرئيسية

اليوم 341 من العدوان: 26 شهيدا في قصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة

خمسة شهداء في قصف جوي على طوباس والاحتلال يفرض حظر التجوال

غالانت يدعو الجيش الاسرائيلي للاستعداد لعملية برية شاملة في لبنان

هآرتس: نتنياهو يحضر للاستيطان وضم شمال غزة إلى إسرائيل

غالانت: اتفاق تهدئة مع «حماس» سيمثّل «فرصة استراتيجية» لإسرائيل

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية