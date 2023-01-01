  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

اليوم 341 من العدوان: 26 شهيدا في قصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة

الأربعاء 11 سبتمبر 2024 08:46 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اليوم 341 من العدوان: 26 شهيدا في قصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة



غزة /سما/

استشهد وأصيب عدد من المواطنين جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي لعدة مناطق في قطاع غزة، فجر اليوم الأربعاء.

ففي مدينة خان يونس، استشهد 13 مواطنا وأصيب عدد آخر بجروح جراء قصف طيران الاحتلال الحربي منزلاً يعود لعائلة القرا في بلدة خزاعة شرق المدينة، ونقل عدد منهم إلى مستشفى غزة الأوروبي، كما استشهد صياد جراء استهدافه من قبل زوارق الاحتلال في عرض البحر مقابل مواصي خان يونس.

وفي بلدة جباليا شمال قطاع غزة، استشهد 9 مواطنين بينهم ثلاثة أطفال وامرأتان، وعدد من المفقودين، إثر قصف الاحتلال لمنزل يعود لعائلة النجار.

أما في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، استشهد 4 مواطنين وأصيب 11 آخرين، جراء استهداف الاحتلال لمنزل يعود لعائلة أبو عطيوي في بلوكC  بالمخيم.

وشنت طائرات الاحتلال الحربية غارة على حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، وعلى منزل في محيط أرض المفتي شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، كما أطلقت مدفعية الاحتلال قذائفها المناطق الشمالية من مخيم النصيرات، والجنوبية الغربية من مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأطلقت طائرات "الأباتشي" المروحية الحربية الإسرائيلية النار على منازل المواطنين في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، كما أطلقت آليات الاحتلال النار بكثافة صوب حيي الزيتون والصبرة في مدينة غزة.

ومنذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر 2023، استشهد 41,020 مواطناً، أغلبهم من الأطفال والنساء، وأُصيب 94,925 آخرون. كما لا تزال فرق الإنقاذ تواجه صعوبات جمة في الوصول إلى آلاف الضحايا الذين ما زالوا تحت الركام أو في الطرقات.

الأكثر قراءة اليوم

هآرتس: نتنياهو يحضر للاستيطان وضم شمال غزة إلى إسرائيل

صحيفة : أمريكا تغير موقفها وتتبنى المطالب الإسرائيلية الجديدة في مفاوضات صفقة غزة

قنبلة قد تهز إسرائيل.. فيلم وثائقي يكشف أسرار وفساد نتنياهو وعائلته

إسرائيل لواشنطن: “مارِسوا الضغوطات لإجبار مصر على بقائنا بمحور فيلادلفيا” وقلقون من تخاف مصري تركي..

غالانت يدعو الجيش الاسرائيلي للاستعداد لعملية برية شاملة في لبنان

غالانت: اتفاق تهدئة مع «حماس» سيمثّل «فرصة استراتيجية» لإسرائيل

أداروا ظهورهم لمنتخب اسرائيل..هكذا تعاطف جماهير المنتخب الإيطالي مع فلسطين

الأخبار الرئيسية

خمسة شهداء في قصف جوي على طوباس والاحتلال يفرض حظر التجوال

غالانت يدعو الجيش الاسرائيلي للاستعداد لعملية برية شاملة في لبنان

هآرتس: نتنياهو يحضر للاستيطان وضم شمال غزة إلى إسرائيل

غالانت: اتفاق تهدئة مع «حماس» سيمثّل «فرصة استراتيجية» لإسرائيل

صحيفة : أمريكا تغير موقفها وتتبنى المطالب الإسرائيلية الجديدة في مفاوضات صفقة غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية