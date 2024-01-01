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الاحتلال يجرف محيط مخيم نور شمس ويفجر مخزنا في ضاحية اكتابا

الأربعاء 11 سبتمبر 2024 08:44 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يجرف محيط مخيم نور شمس ويفجر مخزنا في ضاحية اكتابا



طولكرم/سما/

جرفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، شارع نابلس المحاذي لمخيم نور شمس، بالتزامن مع العدوان المتواصل على مدينة طولكرم ومخيمها.

وذكرت مصادر محلية أن جرافات الاحتلال قامت بتجريف البنية التحتية في محيط دوار الشهيد سيف أبو لبدة عند مدخل المخيم، وشوارع حارة العيادة، مخلفة دمارا واسعا فيها.

وأضافت أن الجرافات أغلقت أبواب المحلات التجارية الواقعة على الشارع الرئيسي لمخيم نور شمس بالسواتر الترابية.

وفي وقت لاحق، فجرت قوات الاحتلال مخزنا يعود لعائلة أبو دغش في ضاحية اكتابا شرق مدينة طولكرم، دون وقوع إصابات في صفوف المواطنين.

وفي السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال الليلة قرى وبلدات: عنبتا، وكفر اللبد، شرق طولكرم، وقفين شمالا، وسط اندلاع مواجهات وإطلاق جنود الاحتلال الأعيرة النارية بكثافة، دون أن يبلغ عن إصابات.

كما أغلقت قوات الاحتلال بوابة جبارة جنوب طولكرم بشكل كامل في كلا الاتجاهين، التي تفصل مدينة طولكرم عن قرى الكفريات السبع ومحافظة قلقيلية، ومنعت المركبات من المرور.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على مخيم طولكرم، وسط الدفع بمزيد من التعزيزات العسكرية إليه، كما تواصل حصار مستشفيي الإسراء التخصصي، والشهيد ثابت ثابت الحكومي، في المدينة.

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