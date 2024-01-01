ليبرمان يتوقع توسيع حكومة نتنياهو بضم "جدعون ساعر" وإقالة غالانت وهاليفي

القدس المحتلة/سما/

كشف رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان الثلاثاء إن حكومة بنيامين نتنياهو في طريقها إلى التوسع، وذلك من خلال ضم حزب "أمل جديد" برئاسة غدعون ساعر إلى التوليفة الحاكمة.

وكشف ليبرمان في حديث لصحيفة معاريف أن هذا التغيير سيتم في إطار خطوة أوسع تتمثل في إقالة نتنياهو لوزير الجيش يوآف غالانتورئيس الأركان هرتسي هاليفي..

وشدد على أن إقالة غالانت مسألة وقت فقط، على حد قوله. وأضاف أن حكومة نتنياهو قد أفلست وأنه لا يمكن إدارة حرب في وقت لا يتبادل فيه رئيس الحكومة ووزير جيشه الحديث.

وكان غالانت شدد في وقت سابق على أنه لن يستقيل من منصبه، وقال إن بإمكان نتنياهو أن يقيله إذا كان لا يريد استمراره في الحكومة.

ويشار إلى أن ليبرمان يميني متشدد وحليف سابق لنتنياهو وعُرف بمواقفه الداعية إلى تهجير من لا يعترف بإسرائيل دولة يهودية صهيونية، وسبق أن شغل منصبي وزير الخارجية والجيش. لكنه اتخذ مواقف ضد نتنياهو في الآونة الأخيرة واتهمه بالعمل على تدمير إسرائيل.

وفي ذات السياق، توقع ليبرمان أيضا إقالة رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي.