9 شهداء معظهم نساء وأطفال جراء قصف الاحتلال لمنزل في جباليا البلد شمال القطاع

غزة/سما/

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها المكثف على قطاع غزة لليوم الـ 341 مستهدفة مناطق سكنية مأهولة، ما أسفر عن سقوط عدد كبير من الشهداء والمصابين.

وفي آخر حلقات هذا العدوان، استشهد 9 مواطنين وفُقد آخرون جراء قصف الاحتلال لمنزل لعائلة النجار في شارع غزة القديم بجباليا البلد شمال القطاع.

كما شهدت مناطق أخرى تصعيداً عسكرياً مكثفاً، حيث استهدف قصف مدفعي إسرائيلي شمال مخيمي البريج والنصيرات. وفي محيط أرض أبو معلا غربي النصيرات، تم استهداف منزل بالقصف، ما أدى إلى تدميره. وأسفر قصف آخر في محيط دوار الشهداء بمخيم البريج عن استشهاد طفلة.

وشرقي خان يونس، أصيب عدد من المواطنين في قصف إسرائيلي استهدف منزلاً في شارع أبو حامد بمنطقة بني سهيلا.

ووصفت مؤسسات حقوقية مهتمة بمتابعة العدوان الاسرائيلي على غزة، إحصائيات متعلقة بالعدوان بـ"الصادمة". وأظهرت هذه الاحصائيات أن إجمالي عدد المجازر الإسرائيلية في عدوان الاحتلال المتواصل على القطاع، بلغ 3,568 مجزرة، بينما تم تسجيل نحو 10,000 مفقود. ومن بين الشهداء هناك 16,756 طفلاً و11,346 امرأة، بالإضافة إلى 885 من الطواقم الطبية و172 صحفياً.

ومنذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر 2023، استشهد 41,020 مواطناً، أغلبهم من الأطفال والنساء، وأُصيب 94,925 آخرون. كما لا تزال فرق الإنقاذ تواجه صعوبات جمة في الوصول إلى آلاف الضحايا الذين ما زالوا تحت الركام أو في الطرقات.