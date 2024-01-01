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خمسة شهداء في قصف جوي على طوباس والاحتلال يفرض حظر التجوال

الأربعاء 11 سبتمبر 2024 08:35 ص / بتوقيت القدس +2GMT
خمسة شهداء في قصف جوي على طوباس والاحتلال يفرض حظر التجوال



نابلس / سما /

استشهد خمسة مواطنين فجر اليوم الأربعاء، في قصف جوي نفذته طائرات الاحتلال الإسرائيلي استهدف مجموعة من المواطنين قرب مسجد التوحيد في مدينة طوباس،

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمه تمكنت من انتشال جثامين خمسة شهداء من موقع القصف، حيث تم نقلهم إلى المستشفى، في حين تواصل قوات الاحتلال منع سيارات الإسعاف من الوصول إلى باقي المصابين في الموقع المستهدف.

والشهداء جراء القصف في طوباس هم:

محمد سعيد حسين صوافطة (19 عاما)، ومجد برهان جميل صوافطة (23 عاما)، صائب راتب صوافطة (24 عاما)، وياسين أحمد علي صوافطة (22 عاما)، وطلبة محمود جميل بشارات (18 عاما).

وقامت قوات الاحتلال وفقا للوكالة الرسمية بمحاصرة مستشفى طوباس التركي الحكومي في الأطراف الشمالية للمدينة، حيث أغلقت الطرق المؤدية إليه ومنعت وصول سيارات الإسعاف إلى المستشفى. كما عززت وجودها العسكري في محيط المدينة، ما أدى إلى تصاعد حالة التوتر بين الأهالي.

يتبع ..

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