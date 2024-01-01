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الصحة الفلسطينية: شهيدان برصاص الاحتلال في طولكرم

الثلاثاء 10 سبتمبر 2024 09:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة الفلسطينية: شهيدان برصاص الاحتلال في طولكرم



طولكرم/سما/

استشهد مواطنان، عصر اليوم الثلاثاء برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة طولكرم.

وأفادت وزارة الصحة بوصول شهيد إلى مستشفى طولكرم الحكومي، وشهيدة إلى مستشفى الإسراء، متأثرين بإصابتهما برصاص الاحتلال الإسرائيلي.

وأعلن مستشفى طولكرم الحكومي أن الشهيد هو أحمد مجدوبة (24 عاما).

وأصيب خلال الاقتحام 10 مواطنين برصاص الاحتلال، وصفت جروحهم بين المتوسطة والطفيفة، نقلوا إلى مستشفى طولكرم الحكومي ومستشفى الإسراء وفق ما أعلنت الوزارة.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت طولكرم بعدد من الآليات العسكرية، وداهمت عدة أحياء، وحاصرت مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي، ومداخل مخيم طولكرم، ونفذت عمليات تجريف في الشوارع المؤدية للمخيم.

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