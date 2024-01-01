أستراليا: لن نمنح تأشيرات سفر للمستوطنين

ملبورن/وكالات/

جددت أستراليا دعوتها إسرائيل لقبول قرار وقف إطلاق النار بغزة الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ اليوم الثلاثاء، في منشور على منصة "إكس"، هناك حاجة "عاجلة" لوقف إطلاق النار في غزة.

وأضافت أنها قلقة إزاء تصاعد العنف في الضفة والتصرفات "الاستفزازية" للوزراء الإسرائيليين اليمينيين المتطرفين.

وأوضحت أن هذا الوضع أضعف أيضا إمكانية تحقيق السلام الدائم.

وأفادت أن حكومة بلادها لن تمنح تأشيرات سفر إلى أستراليا للمستوطنين الإسرائيليين الذين يستولون على الأراضي الفلسطينية.