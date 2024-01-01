  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

أستراليا: لن نمنح تأشيرات سفر للمستوطنين

الثلاثاء 10 سبتمبر 2024 01:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
أستراليا: لن نمنح تأشيرات سفر للمستوطنين



ملبورن/وكالات/

جددت أستراليا دعوتها إسرائيل لقبول قرار وقف إطلاق النار بغزة الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ اليوم الثلاثاء، في منشور على منصة "إكس"، هناك حاجة "عاجلة" لوقف إطلاق النار في غزة.

وأضافت أنها قلقة إزاء تصاعد العنف في الضفة والتصرفات "الاستفزازية" للوزراء الإسرائيليين اليمينيين المتطرفين.

وأوضحت أن هذا الوضع أضعف أيضا إمكانية تحقيق السلام الدائم.

وأفادت أن حكومة بلادها لن تمنح تأشيرات سفر إلى أستراليا للمستوطنين الإسرائيليين الذين يستولون على الأراضي الفلسطينية.

الأكثر قراءة اليوم

عشرات الشهداء والجرحى في مجزرة دامية نفذتها طائرات الاحتلال في مواصي خانيونس

هارتس : نتنياهو يُماطل بصفقة الأسرى ليمنحها هدية “لا تقدر بثمن” لترامب والجميع مُحبط.

الحرس الثوري الإيراني يتوعد إسرائيل بانتقام "مختلف "..

مصر ترفض طلبا أميركيا-إسرائيليا لعقد جولة محادثات جديدة في القاهرة لبحث وقف إطلاق النار بغزة

أمر إخلاء إسرائيلي جديد في شمال غرب قطاع غزة

إسرائيل لواشنطن: “مارِسوا الضغوطات لإجبار مصر على بقائنا بمحور فيلادلفيا” وقلقون من تخاف مصري تركي..

جيش الاحتلال: لا أثر للإيذاء الجسدي على جثث الأسرى الاسرائيليين الستة

الأخبار الرئيسية

صحيفة : أمريكا تغير موقفها وتتبنى المطالب الإسرائيلية الجديدة في مفاوضات صفقة غزة

"لابيد" : وقف الحرب على غزة مصلحة سياسية وأمنية لإسرائيل ويجب إبرام صفقة مع “حماس”

إسرائيل لواشنطن: “مارِسوا الضغوطات لإجبار مصر على بقائنا بمحور فيلادلفيا” وقلقون من تخاف مصري تركي..

340 يوماً للعدوان على غزة : اكثر من ثمانين شهيدا في مجازر دموية في مختلف مناطق القطاع

مصر ترفض طلبا أميركيا-إسرائيليا لعقد جولة محادثات جديدة في القاهرة لبحث وقف إطلاق النار بغزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية