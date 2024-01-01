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صحيفة : أمريكا تغير موقفها وتتبنى المطالب الإسرائيلية الجديدة في مفاوضات صفقة غزة

الثلاثاء 10 سبتمبر 2024 12:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
صحيفة : أمريكا تغير موقفها وتتبنى المطالب الإسرائيلية الجديدة في مفاوضات صفقة غزة



القدس المحتلة / سما/

تبنت الولايات المتحدة الامريكية، المطالب الإسرائيلية الجديدة في مفاوضات صفقة تبادل الاسرى.

وبحسب صحيفة الاخبار اللبنانية، فإن الأميركيين اعتمدوا المطالب والشروط الإسرائيلية التي قدمها رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو في تموز الماضي، وقاموا بتعديل الاقتراح الذي أعلنه الرئيس الأميركي جو بايدن في مايو/أيار الماضي.

وتطرقت التغييرات إلى قضايا جوهرية، مثل انتهاء الحرب والانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة، وتفاصيل صفقة تبادل الأسرى، و"الفيتو" الإسرائيلي وعلاقته بأسماء عدة أسرى بأحكام طويلة و"قائمة الإبعاد" التي طالب بها المفاوضون الإسرائيليون.

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