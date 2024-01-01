الإحصاء: تراجع حاد في رخص البناء بنسبة 34% خلال الربع الثاني 2024

رام الله/سما/

قال الجهاز المركزي للإحصاء، إن تراجعا حادا سجل في رخص البناء الصادرة في فلسطين بنسبة 34% خلال الربع الثاني 2024، مقارنة بالربع المناظر من العام 2023، نتيجة عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على شعبنا.

وأوضح الإحصاء في بيان، صدر اليوم الثلاثاء، أن عدد الرخص الصادرة في فلسطين خلال الربع الثاني من العام 2024 انخفض بنسبة 2% مقارنة بالربع الاول من العام 2024، حيث لم يتم إصدار أي رخصة بناء في قطاع غزه خلال نفس الفترة.

كما سجل عدد الرخص الصادرة في فلسطين انخفاضاً قدره 34% مقارنة بالربع المناظر من العام 2023، حيث انخفضت عدد رخص الأبنية الجديدة بنسبة 1% مقارنة بالربع الأول من العام 2024، وانخفضت بنسبة 39% مقارنة بالربع المناظر من العام 2023.

وبلغ عدد رخص الأبنـية الصادرة للمباني السكنيـة وغير السكنيـة 1,591 رخصة خلال الربع الثاني من العام 2024، منها 895 رخصة أبنية جديدة. فيما بلغ مجموع مساحة الأبنية (سكني وغير سكني) 790 ألف متر مربع، منها 620 ألف متر مربع مساحة الأبنية الجديدة و170 ألف متر مربع مساحة الأبنية القائمة.

كما بلغ عدد الوحدات السكنية المرخصة 3,370 وحدة سكنيـة مساحاتها 569 ألف متر مربع، منها 2,569 وحدة سكنية جديدة مساحتها 440 ألف متر مربع، و801 وحدات سكنية قائمة مجموع مساحاتها 129 ألف متر مربع.

وقد سجل عدد الوحدات السكنية الجديدة انخفاضاً بنسبة 6% خلال الربع الثاني من العام 2024 مقارنة بالربع الأول من العام 2024، وبنسبة 37% مقارنة بالربع المناظر من العام 2023.