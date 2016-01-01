قنبلة قد تهز إسرائيل.. فيلم وثائقي يكشف أسرار وفساد نتنياهو وعائلته

القدس المحتلة/سما/

كشفت هيئة البث الرسمية العبرية، أن رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو تقدّم، أمس الإثنين، بطلب عاجل إلى المحكمة لمنع نشر وثائق من جلسات محاكمته بتهم الفساد في وثائقي ضمن مهرجان تورونتو السينمائي.

وقالت صحيفة “يديعوت أحرنوت”، إن “نتنياهو قدّم التماسًا إلى المحكمة الجزئية لعقد جلسة استماع عاجلة قبل العرض الأول للفيلم الذي يُظهر فيديوهات وتسجيلات صوتية في أثناء التحقيق معه ومع أسرته التقطت بين عامي 2016 و2018.

وقال مخرج الفيلم الأمريكي أليكس جيبني، إن إصرار نتنياهو على عدم عرض الفيلم دليل قوي على شخصيته الفاسدة.

وأشارت “يديعوت أحرنوت” إلى أن نتنياهو لن يتمكن من منع عرض الفيلم والمقرر في تورونتو، والذي من المتوقع أن يتم مساء الإثنين، لكنه يحاول في طلبه منع النشر في إسرائيل.

ويعد الفيلم الوثائقي، من تأليف الأمريكي الحائز على جائزة الأوسكار أليكس جيبني، والذي يوصف بأنه قنبلة سياسية قد تهز الاحتلال الإسرائيلي، وفق “مصادر سياسية في تل ابيب”.

ويكشف الفيلم الذي تبلغ مدته ساعتين، والذي سيُعرض لأول مرة في مهرجان تورونتو السينمائي الدولي، عن لقطات لم تُعرض من قبل لتحقيقات الشرطة مع بنيامين نتنياهو، والتي تم جمعها كجزء من التحقيقات ضده بتهم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة.

ووفقًا للقانون “الإسرائيلي” يُحظر نشر تسجيلات الاستجوابات دون موافقة المحكمة، وبما أن الفيلم جرى إنتاجه وعرضه في الخارج، فمن المشكوك فيه ما إذا كان القانون ساري المفعول، ولكن في إسرائيل سينشأ سؤال قانوني حول ما إذا كان مسموحًا ببثه.