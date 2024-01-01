  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

انطلاق الانتخابات النيابية الأردنية اليوم ..

الثلاثاء 10 سبتمبر 2024 10:58 ص / بتوقيت القدس +2GMT
انطلاق الانتخابات النيابية الأردنية اليوم ..



عمان / وكالات /

انطلقت صباح اليوم الثلاثاء، في كافة المحافظات الأردنية الانتخابات التشريعية لاختيار أعضاء مجلس النواب العشرين.

وفتحت مراكز الاقتراع عند الساعة السابعة صباحا، في 18 دائرة انتخابية، وتستمر حتى الساعة السابعة مساء، على أن يتم بدء الفرز فور إغلاق الصناديق، فيما يتم إعلان النتائج خلال 48 ساعة من إغلاق الصناديق.

ويحق لنحو 5115219 أردنيا وأردنية مسجلين في السجلات النهائية للدوائر الانتخابية في الأردن أن يشاركوا في هذه الانتخابات.

ويبلغ إجمالي عدد مراكز الاقتراع والفرز، التي تشمل 18 دائرة انتخابية، 1649 مركزا، إذ ستتوزع فيها 5843 صندوق اقتراع وفرز، ويحصل المرشحون فيها على 97 مقعدا، فيما تتنافس القوائم المترشحة ضمن دائرة انتخابية عامة على مستوى الأردن على 41 مقعدا، ليصبح مجموع مقاعد البرلمان المُقبل 138 مقعدا.

ويتنافس على مقاعد القائمة العامة، 697 مترشحا ومترشحة، بواقع 505 من الذكور، و192 من الإناث، في حين يتنافس على مقاعد الدوائر المحلية 937 مترشحا ومترشحة، من بينهم 747 مترشحا من الذكور، و190 من الإناث.

الأكثر قراءة اليوم

غانتس يدعو لتشكيل تحالف مع دول عربية “مُعتدلة” ضد حماس والاستعداد للعمل العسكري في الشمال

"هارتس" : حزب الله يبدأ باستخدام مسيّراتٍ جديدةٍ وقاتلةٍ تنشَط بحرب روسيا-أوكرانيا

هارتس : نتنياهو يُماطل بصفقة الأسرى ليمنحها هدية “لا تقدر بثمن” لترامب والجميع مُحبط.

الحرس الثوري الإيراني يتوعد إسرائيل بانتقام "مختلف "..

أمر إخلاء إسرائيلي جديد في شمال غرب قطاع غزة

مصر ترفض طلبا أميركيا-إسرائيليا لعقد جولة محادثات جديدة في القاهرة لبحث وقف إطلاق النار بغزة

تحقيق : إسرائيل استخدمت "بروتوكول هانيبال" في مستوطنات غزة

الأخبار الرئيسية

إسرائيل لواشنطن: “مارِسوا الضغوطات لإجبار مصر على بقائنا بمحور فيلادلفيا” وقلقون من تخاف مصري تركي..

340 يوماً للعدوان على غزة : اكثر من ثمانين شهيدا في مجازر دموية في مختلف مناطق القطاع

مصر ترفض طلبا أميركيا-إسرائيليا لعقد جولة محادثات جديدة في القاهرة لبحث وقف إطلاق النار بغزة

عشرات الشهداء والجرحى في مجزرة دامية نفذتها طائرات الاحتلال الاسرائيلي فجر اليوم في مراثي خانيونس

بوريل أمام معبر رفح: ما يحدث في غزة انتهاك جسيم لحقوق الإنسان ..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية