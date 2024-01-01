انطلاق الانتخابات النيابية الأردنية اليوم ..

عمان / وكالات /

انطلقت صباح اليوم الثلاثاء، في كافة المحافظات الأردنية الانتخابات التشريعية لاختيار أعضاء مجلس النواب العشرين.

وفتحت مراكز الاقتراع عند الساعة السابعة صباحا، في 18 دائرة انتخابية، وتستمر حتى الساعة السابعة مساء، على أن يتم بدء الفرز فور إغلاق الصناديق، فيما يتم إعلان النتائج خلال 48 ساعة من إغلاق الصناديق.

ويحق لنحو 5115219 أردنيا وأردنية مسجلين في السجلات النهائية للدوائر الانتخابية في الأردن أن يشاركوا في هذه الانتخابات.

ويبلغ إجمالي عدد مراكز الاقتراع والفرز، التي تشمل 18 دائرة انتخابية، 1649 مركزا، إذ ستتوزع فيها 5843 صندوق اقتراع وفرز، ويحصل المرشحون فيها على 97 مقعدا، فيما تتنافس القوائم المترشحة ضمن دائرة انتخابية عامة على مستوى الأردن على 41 مقعدا، ليصبح مجموع مقاعد البرلمان المُقبل 138 مقعدا.

ويتنافس على مقاعد القائمة العامة، 697 مترشحا ومترشحة، بواقع 505 من الذكور، و192 من الإناث، في حين يتنافس على مقاعد الدوائر المحلية 937 مترشحا ومترشحة، من بينهم 747 مترشحا من الذكور، و190 من الإناث.