340 يوماً للعدوان على غزة : اكثر من ثمانين شهيدا في مجازر دموية في مختلف مناطق القطاع

غزة / سما /

واصلت الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم ٣٤٠ من الحرب مخلفة أعداد كبيرة من الشهداء و الجرحى٠

وارتكب الاحتلال الاسرائيلي مجزرتين ضد العائلات في قطاع غزة خلال الـ(٢٤ ساعة الماضية) وصل منها للمستشفيات ١٦ شهيدا و ٦٤ اصابة .

وارتفعت حصيلة العدوان الاسرائيلي الى ٤٠٩٨٨ شهيداو ٩٤٨٢٦ اصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي.

وارتكب الاحتلال مجزرة مروعة جديدة بحق النازحين في مواصي خان يونس.

وادّت المجزرة إلى استشهاد أربعين مواطنا واصابة ستين نقلوا إلى عدة مشافي في خان يونس.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني أن الغارات استهدفت تجمعا لخيام النازحين مكون من 20 خيمة على الأقل مأهولة بالسكان في منطقة ادعى الاحتلال أنها إنسانية

وخلفت الغارات العنيفة 3 حفر كبيرة حيث كانت الصواريخ المستخدمة ارتجاجية ثقيلة

وأوضح ان عدد من الشهداء دفن في الأرض وتواجه طواقم الإسعاف والدفاع المدني صعوبة كبيرة بانتشال الشهداء وسط انعدام الإمكانيات وعدم وجود مصدر ضوء .

وشن جيش الاحتلال سلسلة غارات ادت لاستشهاد مواطنة من عائلة ابو دقة واصابة اثنين في قصف استهدفهم شرق خان يونس.

وسط القطاع

وارتقى عشرة شهداء في قصف ثلاث منازل في المنطقة الوسط من القطاع بينهم ثلاثة شهداء من عائلة اللوح قرب منطقة الدعوة بالنصيرات.

وجدد جيش الاحتلال قصفه المدفعي لشمال مخيم النصيرات.

غزة والشمال

وارتقى ثلاثة شهداء ومصابون إثر قصف الاحتلال لبسطة مأكولات شعبية في ساحة الشوا شرق مدينة غزة

كما استشهد خمسة شهداء بينهم سيدتين وطفلة و ١٢ إصابة نتيجة قصف شقة سكنية تعود لعائلة لبد بمدينة غزة.

وكان مواطن استشهد واصيب خمسة في قصف منزل بحي الصبرة جنوب المدينة.

واستشهد خمسة مواطنين واصيب عشرة في قصف اسرائيلي استهدف شقة سكنية لعائلة ابو بكر قرب المشفى الأردني بحي تل الهوا جنوب مدينة غزة.

ويواصل جيش الاحتلال اجتياح حي الزيتون لليوم السابع عشر على التوالي.

وفي مخيم جباليا استشهد سبعة مواطنين خمسة منهم نساء وأطفال في قصف استهدف منزل عائلة الحناوي.

واصدر جيش الاحتلال أوامر إخلاء جديدة في بلدة بيت لاهيا وإحيائها.