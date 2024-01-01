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الاحتلال يفرج عن قافلة للأونروا بعد احتجازها بشمال غزة بدعوى التحقق من وجود “مشتبه بهم” بداخلها

الثلاثاء 10 سبتمبر 2024 08:19 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يفرج عن قافلة للأونروا بعد احتجازها بشمال غزة بدعوى التحقق من وجود “مشتبه بهم” بداخلها



غزة /سما/

قال فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) إن إسرائيل أفرجت عن قافلة تضم مركبات وموظفين للأمم المتحدة كانت قد احتجزتها لأكثر من ثماني ساعات في شمال غزة يوم الاثنين.
كان الجيش الإسرائيلي قال إنه احتجز القافلة بعد معلومات استخباراتية أشارت إلى وجود عدد من “المشتبه بهم الفلسطينيين” فيها مضيفا أنه أراد استجوابهم.
وكتب لازاريني على منصة إكس “أوقفت القافلة تحت تهديد السلاح بعد نقطة تفتيش وادي غزة مباشرة مع تهديدات باحتجاز موظفي الأمم المتحدة. وألحقت الجرافات أضرارا جسيمة بمركبات الأمم المتحدة المدرعة”.
وأضاف “أُطلق سراح جميع الموظفين والقافلة وعادوا بأمان إلى قاعدة الأمم المتحدة”.

وفي وقت سابق، رفض الجيش الإسرائيلي تأكيدات بأن القافلة تنقل لقاحات شلل الأطفال وقال إن الغرض من القافلة هو تبادل أفراد الأمم المتحدة.
بدأت الحملة لتطعيم 640 ألف طفل في غزة في الأول من سبتمبر أيلول بعد تأكيد منظمة الصحة العالمية الشهر الماضي إصابة رضيع بشلل جزئي بسبب فيروس شلل الأطفال من النمط 2، وهي أول حالة من نوعها في القطاع منذ 25 عاما.
ونفى لازاريني الرواية الإسرائيلية قائلا إن القافلة كانت في طريقها لبدء حملة التطعيم في مدينة غزة وشمال القطاع. وأضاف أنه غير متأكد من استئناف الحملة شمالا يوم الثلاثاء.

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