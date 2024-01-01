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حماس تنفي مزاعم الاحتلال بشأن مجزرة المواصي

الثلاثاء 10 سبتمبر 2024 08:17 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حماس تنفي مزاعم الاحتلال بشأن مجزرة المواصي



غزة / سما /

قالت حركة حماس في بيان لها "ان ادعاءات جيش الاحتلال الفاشي وجود عناصر من المقاومة في مكان الاستهداف هو كذب مفضوح"

وفي مايلي نص البيان كاملا:- .

بيان حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بشأن مجزرة المواصي:

مجزرة مروعة جديدة يرتكبها جيش الاحتلال الصهيوني في مواصي خان يونس باستهدافه خيام النازحين بالصواريخ.

المجزرة التي ارتكبها جيش الاحتلال بخان يونس أدت إلى ارتقاء عشرات الشهداء المدنيين أغلبهم نساء وأطفال.

ادعاءات جيش الاحتلال الفاشي وجود عناصر من المقاومة في مكان الاستهداف هو كذب مفضوح.

هذا الاستهداف الوحشي للمدنيين العزل من نساء وأطفال وشيوخ تأكيد على مُضي حكومة الاحتلال النازية في حرب الإبادة.

المجتمع الدولي والأمم المتحدة وكافة المؤسسات مطالبون بمغادرة مربع الصمت والاضطلاع بمسؤوليتهم في وقف هذه المحرقة.

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