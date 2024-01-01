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عشرات الشهداء والجرحى في مجزرة دامية نفذتها طائرات الاحتلال الاسرائيلي فجر اليوم في مراثي خانيونس

الثلاثاء 10 سبتمبر 2024 02:13 ص / بتوقيت القدس +2GMT
عشرات الشهداء والجرحى في مجزرة دامية نفذتها طائرات الاحتلال الاسرائيلي فجر اليوم في مراثي خانيونس



غزة / سما /

ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، مجزرة مروعة استهدف فيها خيام النازحين في منطقة المواصي غربي مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية بأن طائرات الاحتلال الإسرائيلي نفذت حزاما ناريا في منطقة المواصي التي تضم خيام النازحين غربي خانيونس، موقعة شهداء وإصابات.

وحسب مصادر طبية،وصل 40  شهيدا  وعشرات من المصابين في حصيلة أولية جراء  القصف إلى مجمع ناصر الطبي في خانيونس.

وأعلن الدفاع المدني أن القصف الجوي الإسرائيلي على خيام النازحين في المواصي أسفر عن أعداد من الشهداء والمصابين والمفقودين.

من جانبه، قال مدير الإمداد في الدفاع المدني، إن عمليات انتشال الشهداء والجرحى مستمر بعد المجزرة بحق خيام النازحين في مواصي خانيونس.

وأضاف، في تصريحات له فجر اليوم "، أن القصف في منطقة مواصي خانيونس خلّف حفرا بعمق تسعة أمتار.

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