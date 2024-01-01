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جيش الاحتلال يدعي اعتقال 3 فلسطينيين من الخليل خططوا لهجوم

الإثنين 09 سبتمبر 2024 10:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
جيش الاحتلال يدعي اعتقال 3 فلسطينيين من الخليل خططوا لهجوم



القدس المحتلة/سما/

ادعى جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" أنه وبالتعاون مع الجيش والشرطة الإسرائيلية، قام باعتقال ثلاثة نشطاء من قرية بني نعيم شمال شرق الخليل، كانوا يخططون لتنفيذ هجوم في المستقبل القريب.

ووفقا لبيان مشترك للشاباك والجيش والشرطة الإسرائيلية، فإن أحد النشطاء تم اعتقاله ظهر اليوم على شارع رقم 6 خلال عملية سريعة نفذتها قوات الشاباك والشرطة الإسرائيلية، وتم تحويله للتحقيق لدى الشاباك، وخلال التحقيق، تم اعتقال عضوين آخرين من المجموعة في منزليهما.

وأضاف البيان، أنه خلال عمليات التفتيش، عثر الجيش على الأسلحة التي كان يعتزم النشطاء استخدامها في الهجوم.

وأشار إلى أن المعتقلين الثلاثة نقلوا إلى التحقيق لدى الشاباك.

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