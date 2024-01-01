نقابة الصحفيين": أغسطس شهد استشهاد 8 صحفيين وارتفاع ملحوظ باستهدافهم في الضفة

رام الله/سما/

أكدت نقابة الصحفيين الفلسطينيين على تصاعد وتيرة استهداف الصحفيين بالرصاص الحي في الضفة الغربية وبالصواريخ من الطائرات في قطاع غزة.

ففي تقرير صحفي خاص بجرائم الاحتلال بحق الصحفيين في شهر أغسطس الماضي، أصدرته لجنة الحريات في النقابة، أُشير إلى استمرار قوات الاحتلال في استهداف الصحفيين بشكل منهجي، حيث استشهد 8 صحفيين في شهر أغسطس الماضي، جميعهم في قطاع غزة، منهم 7 بقصف صاروخي وواحد بإطلاق الرصاص.

سجل التقرير وقائع خطيرة تتعلق بارتفاع منسوب إطلاق النار المباشر تجاه الطواقم الصحفية، خاصة في الضفة الغربية، بهدف الترهيب ومنعهم من تغطية جرائم الاحتلال بحق المواطنين. وقد وثقت لجنة الحريات 10 وقائع في الضفة الغربية و3 في قطاع غزة من إطلاق جيش الاحتلال للرصاص بشكل مباشر، مما عرض حياة الصحفيين للخطر، حيث طالت 62 حالة.

وقد شهد الشهر الماضي 10 حالات مماثلة.

وأشار التقرير إلى أن هذه الوقائع أدت إلى 4 إصابات تم نقلها إلى المستشفيات، منها 3 إصابات دامية، في حين تم تحطيم إحدى الكاميرات بسبب الرصاص.

كما شهد شهر أغسطس الماضي ارتفاعاً ملحوظاً في الإفراط باستخدام الغاز السام المسيل للدموع، حيث طالت 36 من الصحفيين، وتم نقل بعضهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج نتيجة الاختناق الشديد.

لا يزال احتجاز الطواقم ومنعهم من العمل يتنوع في ممارسته من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، حيث سجلت 21 حالة في هذا الجانب وقعت في الضفة الغربية.

جرائم الدهس المباشر ومحاولات الدهس من قبل جيش الاحتلال ارتفعت أيضاً، حيث سجلت 5 حالات، فيما سجلت 6 حالات من الاعتقال، و7 حالات من المحاكم، و2 حالة من الاستدعاء للتحقيق.

كما بين التقرير وجود حالتين من تحطيم المعدات، وحالة منع من السفر، إضافة إلى حالات أخرى من الجرائم والاعتداءات والانتهاكات مثل الاعتداء الجسدي واللفظي والتهديدات.

وبذلك، وصل مجموع الجرائم والاعتداءات والانتهاكات بحق الصحفيين إلى 153 حالة.

وحذر التقرير من أن جميع البيانات تشير إلى انفلات واضح وإطلاق يد جيش الاحتلال بقرار سياسي في استهداف الصحفيين، مما يعكس ارتكاب جرائم خطيرة وكبيرة بحق الصحفيين، كمقدمة لارتكاب جرائم بحق المواطنين في الضفة الغربية وتصعيد الإبادة الجماعية بحق المواطنين في قطاع غزة.

ومن الجدير بالذكر أن عدد الشهداء من العاملين في المجال الصحفي وصل إلى 163 ضحية، منهم 102 في العام الماضي و61 في هذا العام حتى نهاية شهر أغسطس، وفقاً لرصد وتوثيق لجنة الحريات في نقابة الصحفيين.