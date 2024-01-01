  1. الرئيسية
  2. إقتصاد

اتساع "الثغرة" في الميزانية الإسرائيلية بسبب حرب غزة

الإثنين 09 سبتمبر 2024 09:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
اتساع "الثغرة" في الميزانية الإسرائيلية بسبب حرب غزة



القدس المحتلة/سما/

أعلنت وزارة المالية الإسرائيلية، الاثنين، أن عجز الميزانية بلغ 12.1 مليار شيكل (3.24 مليار دولار) في أغسطس الماضي، في ظل ارتفاع النفقات لتمويل الحرب في قطاع غزة.

وارتفع العجز في الأشهر الاثني عشر حتى أغسطس 2024 إلى 8.3% من الناتج المحلي الإجمالي، بعد أن كان في الأشهر الاثني عشر حتى يوليو 2024 عند مستوى 8%.

ويأتي الارتفاع في حين تستهدف الوزارة الإسرائيلية عجزا عند مستوى عند 6.6% للعام 2024 بأكمله.

وبلغ الإنفاق على الحرب، التي بدأت في أكتوبر الماضي، نحو 97 مليار شيكل، وذكرت الوزارة أن العجز سيستمر في الارتفاع خلال الربع الثالث قبل العودة إلى هدفه.

ويواصل الجيش الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي حربه المدمرة على قطاع غزة واستهداف المدنيين العزل، مما خلف عشرات آلاف والجرحى والقتلى، أغلبهم نساء وأطفال، وأزمة صحية وإنسانية غير مسبوقة، بحسب تقارير أممية ودولية.

(الدولار = 3.7384 شيكل)

الأكثر قراءة اليوم

هآرتس: نتنياهو يحضر للاستيطان وضم شمال غزة إلى إسرائيل

عشرات الشهداء والجرحى في مجزرة دامية نفذتها طائرات الاحتلال في مواصي خانيونس

إسرائيل لواشنطن: “مارِسوا الضغوطات لإجبار مصر على بقائنا بمحور فيلادلفيا” وقلقون من تخاف مصري تركي..

قنبلة قد تهز إسرائيل.. فيلم وثائقي يكشف أسرار وفساد نتنياهو وعائلته

مصر ترفض طلبا أميركيا-إسرائيليا لعقد جولة محادثات جديدة في القاهرة لبحث وقف إطلاق النار بغزة

غالانت: اتفاق تهدئة مع «حماس» سيمثّل «فرصة استراتيجية» لإسرائيل

غالانت يدعو الجيش الاسرائيلي للاستعداد لعملية برية شاملة في لبنان

الأخبار الرئيسية

غالانت يدعو الجيش الاسرائيلي للاستعداد لعملية برية شاملة في لبنان

هآرتس: نتنياهو يحضر للاستيطان وضم شمال غزة إلى إسرائيل

غالانت: اتفاق تهدئة مع «حماس» سيمثّل «فرصة استراتيجية» لإسرائيل

صحيفة : أمريكا تغير موقفها وتتبنى المطالب الإسرائيلية الجديدة في مفاوضات صفقة غزة

"لابيد" : وقف الحرب على غزة مصلحة سياسية وأمنية لإسرائيل ويجب إبرام صفقة مع “حماس”

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية