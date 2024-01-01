اتساع "الثغرة" في الميزانية الإسرائيلية بسبب حرب غزة

القدس المحتلة/سما/

أعلنت وزارة المالية الإسرائيلية، الاثنين، أن عجز الميزانية بلغ 12.1 مليار شيكل (3.24 مليار دولار) في أغسطس الماضي، في ظل ارتفاع النفقات لتمويل الحرب في قطاع غزة.

وارتفع العجز في الأشهر الاثني عشر حتى أغسطس 2024 إلى 8.3% من الناتج المحلي الإجمالي، بعد أن كان في الأشهر الاثني عشر حتى يوليو 2024 عند مستوى 8%.

ويأتي الارتفاع في حين تستهدف الوزارة الإسرائيلية عجزا عند مستوى عند 6.6% للعام 2024 بأكمله.

وبلغ الإنفاق على الحرب، التي بدأت في أكتوبر الماضي، نحو 97 مليار شيكل، وذكرت الوزارة أن العجز سيستمر في الارتفاع خلال الربع الثالث قبل العودة إلى هدفه.

ويواصل الجيش الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي حربه المدمرة على قطاع غزة واستهداف المدنيين العزل، مما خلف عشرات آلاف والجرحى والقتلى، أغلبهم نساء وأطفال، وأزمة صحية وإنسانية غير مسبوقة، بحسب تقارير أممية ودولية.

(الدولار = 3.7384 شيكل)