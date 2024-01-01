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بوريل أمام معبر رفح: ما يحدث في غزة انتهاك جسيم لحقوق الإنسان ..

الإثنين 09 سبتمبر 2024 09:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
بوريل أمام معبر رفح: ما يحدث في غزة انتهاك جسيم لحقوق الإنسان ..



رفح/سما/

قال الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الإثنين، إن الأزمة في قطاع غزة "انتهاك جسيم لحقوق الإنسان".

وأوضح بوريل، من أمام معبر رفح على الجانب المصري: "ما يحدث على الجانب الآخر ليس أزمة من تلقاء نفسها ولا كارثة طبيعية، لكن هي أزمة خلقها الإنسان". وتابع: "نعم ما جرى بدأ بهجمات من حماس وندين هذا، لكن لا يمكن من هجوم مروع أن يبرر هجوم مروع آخر"، بحسب قوله.

وأضاف أن "ما يحدث انتهاك جسيم لحقوق الإنسان"، وأشار إلى وجود 1400 شاحنة مساعدات تنتظر الدخول إلى قطاع غزة.

وواصل حديثه: "علينا أن نواصل المطالبة بوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى".

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