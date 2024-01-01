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أمر إخلاء إسرائيلي جديد في شمال غرب قطاع غزة

الإثنين 09 سبتمبر 2024 08:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
أمر إخلاء إسرائيلي جديد في شمال غرب قطاع غزة



القدس المحتلة/سما/

أمر الجيش الإسرائيلي، اليوم (الاثنين)، بإخلاء مناطق عدة في شمال غرب قطاع غزة حيث يواصل هجومه ضد حركة «حماس»، بعد أكثر من 11 شهراً على بدء الحرب.

ونشر الناطق باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية أفيخاي أدرعي، خريطة عبر موقع «إكس»، داعياً إلى إخلاء أحياء مختلفة تُعد «منطقة قتال خطيرة»،».

وأضاف: «المنظمات الإرهابية تطلق مرة أخرى قذائف صاروخية نحو دولة إسرائيل، وتنفّذ أعمالاً إرهابية من هذه المنطقة».

وكانت إسرائيل أعلنت في بداية يناير (كانون الثاني) أنها فكّكت «البنية العسكريّة» لحركة «حماس» في شمال قطاع غزة الذي شهد قتالاً عنيفاً في الأشهر الأولى من الحرب.

وفي وقت سابق، الإثنين، تبنّت «سرايا القدس» الجناح العسكري لحركة «الجهاد الإسلامي» إطلاق صواريخ على جنوب إسرائيل.

وأعلن الجيش الإسرائيلي «رصد صاروخين انطلقا من شمال غزة إلى الأراضي الإسرائيلية» في وقت متأخر الأحد، إذ تم اعتراض أحدهما وسقط الآخر في البحر.

ويصدر الجيش الإسرائيلي أوامر الإخلاء في مناطق مختلفة من قطاع غزة.

وحسب الأمم المتحدة، فإن الغالبية العظمى من سكان غزة، البالغ عددهم 2.4 مليون نسمة، نزحوا مرة واحدة على الأقل خلال الحرب المستمرة منذ أكثر من 11 شهراً.

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