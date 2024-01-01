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الامم المتحدة : 2.2 مليون شخص بغزة بحاجة ماسّة إلى مساعدات

الإثنين 09 سبتمبر 2024 02:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
الامم المتحدة : 2.2 مليون شخص بغزة بحاجة ماسّة إلى مساعدات



غزة / سما/

قال برنامج الأغذية العالمي، إن مليونين و200 ألف شخص في غزة لا يزالون بحاجة ماسّة إلى مساعدات بعد 11 شهرا من الحرب، مؤكدا أن أوامر الإخلاء الإسرائيلية تعيق جهوده في تقديم المساعدات لأهالي القطاع.

وأضاف البرنامج في منشور له عبر منصة إكس: "11 شهرا من الحرب في غزة، ولا يزال 2.2 مليون شخص في حاجة ماسّة إلى المساعدات الغذائية والمعيشية".

وأكد أنه "رغم التزام برنامج الأغذية العالمي بتقديم المساعدات، فإن أوامر الإخلاء تعيق الجهود في وقت تتزايد فيه الاحتياجات".

وختم برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة بالتشديد على الحاجة إلى وقف إطلاق النار في غزة.

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