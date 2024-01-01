الاتصالات : عودة خدمات الإنترنت وسط وجنوب قطاع غزة

غزة/سما/

أكدت شركة الاتصالات الفلسطينية، عودة خدمات الإنترنت المنزلي وسط وجنوب قطاع غزة لما كانت عليه قبل انقطاعها عدة ساعات.

وكانت خدمات الاتصالات والإنترنت توقفت، مساء الأحد، عن مناطق في وسط وجنوب قطاع غزة، بسبب العدوان العسكري الإسرائيلي المستمر للشهر الـ 11 على التوالي؛ وذلك لأول مرة منذ عدة أشهر.

وقالت شركة الاتصالات الفلسطينية، في تصريح صحفي: إن خدمات الإنترنت المنزلي قد توقفت في مناطق وسط وجنوبي قطاع غزة بسبب العدوان المستمر.

وأكدت “الاتصالات”، أن طواقمها “تعمل جاهدة” على إعادة الخدمات بأسرع وقت ممكن.

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه العسكري وحربه العدوانية التدميرية لليوم الـ 338 على التوالي، في مختلف أنحاء قطاع غزة، تزامنًا مع قصف واستهداف المنشآت الحيوية والمدنية في القطاع.

ويُثير انقطاع خدمات الاتصالات والإنترنت مخاوف من ارتكاب قوات الاحتلال لمجازر في تلك المناطق، لا سيما وأن الاحتلال كرر ذلك عدة مرات منذ بداية حربه الشعواء على قطاع غزة.

وفي مايو/ أيار الماضي، أفاد الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني ووزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي، بأن الاحتلال قطع الاتصالات عن قطاع غزة أكثر من 10 مرات منذ بدء العدوان في الـ 7 من أكتوبر/ تشرين أول الماضي.

وأكد بيان مشترك للإحصاء ووزارة الاتصالات أن قطع الاتصالات يُفاقم المعاناة ويُعقّد جهود الإنقاذ، ويعزل السكان ويحدّ من قدرتهم على التواصل وطلب الاستغاثة والمساعدة، كما يُعيق عمل الصحفيين والمراسلين في الميدان.

وفي تقرير للمرصد الأورومتوسطي لحقوق الانسان في 13 فبراير/ شباط 2024، وثق تعمّد الاحتلال استهداف المواطنين -بمن فيهم الصحفيين- خلال محاولتهم التقاط بث الاتصالات المتنقلة والانترنت واستخدام الشرائح الالكترونية، للتواصل مع ذويهم وأقاربهم أو مشغليهم، من خلال القنص المباشر أو الطائرات المسيرة في مختلف أنحاء قطاع غزة.