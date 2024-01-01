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الإعلام العبري: نتنياهو يرفض وساطة مصر في المفاوضات بعد أن طالبت بالضغط عليه للخروج من محور فيلادلفيا..

الإثنين 09 سبتمبر 2024 03:06 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الإعلام العبري: نتنياهو يرفض وساطة مصر في المفاوضات بعد أن طالبت بالضغط عليه للخروج من محور فيلادلفيا..



القدس المحتلة/سما/

ذكرت وسائل إعلام إسرئيلية، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لا يريد أن تكون مصر شريكا في المفاوضات الجارية من أجل صفقة تبادل أسرى وإنهاء الحرب في قطاع غزة.
وقالت صحيفة “معاريف” الإسرائيلية، إن “رد فعل المسؤولين المصريين، كان غاضبا للغاية عندما قال نتنياهو للأمريكيين إن تل أبيب لا تحتاج لدور مصر أكثر في المراحل المقبلة من الصفقة، بعد أن طالبت القاهرة بالضغط عليه للخروج من محور فيلادلفيا”.

ووفق معاريف فقد أبدى المسؤولون المصريون المشاركون في مفاوضات التوصل إلى صفقة غضبهم من الرد على طلب القاهرة الضغط على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للخروج من محور فيلادلفيا، “لأن ذلك مخالف لاتفاقية السلام الموقعة بين إسرائيل ومصر”.
وذكرت الصحيفة العبرية أن نتنياهو قال إنه لم يعد بحاجة إلى دور الوساطة المصرية في المرحلة المقبلة، وهو ما زاد من غضب المصريين.
وأشارت مصادر إلى أن “مسؤولين أمنيين ودبلوماسيين في مصر يناقشون الآن عدة سيناريوهات للتصعيد، من بينها إمكانية إعادة السفير المصري خالد عزمي من تل أبيب والتوجه إلى مجلس الأمن للضغط على إسرائيل للانسحاب من محور فيلادلفيا”.

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