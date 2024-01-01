مخاوف إسرائيلية من تشكيل أردوغان "تحالفا إسلاميا" تقوده مصر وتركيا وسوريا..

القدس المحتلة/سما/

أبدت وسائل إعلام إسرائيلية قلقها إزاء دعوة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لتشكيل "تحالف إسلامي" تقوده دول إسلامية كبرى مثل مصر وتركيا لمواجهة "خطر التوسع الإسرائيلي".

وقال أردوغان على خلفية مقتل ناشطة تركية أمريكية في مجال حقوق الإنسان خلال مظاهرة في نابلس: "الخطوة الوحيدة التي ستوقف تهديد توسع إسرائيل وغطرستها هي التحالف الإسلامي مع مصر ولبنان وسوريا لوقف إرهابها وسلوكها الإجرامي".

ورد وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس على كلام أردوغان وقال إنه "يواصل إلقاء الشعب التركي في نار الكراهية والعنف من أجل أصدقائه في "حماس"، ويعمل منذ سنوات مع إيران على وشم الأنظمة العربية المعتدلة في البلاد"، على حد قوله.

وأضاف: "اليوم يدعو أردوغان الدول الإسلامية إلى تشكيل تحالف ضد إسرائيل بزعم أنها تريد احتلال دول المنطقة، وكذلك تركيا، وهذا كذب وتحريض خطير، فإسرائيل تدافع عن حدودها ومواطنيها ضد أعدائها من محور الشر الشيعي، ومن الأفضل لأردوغان أن يصمت ويخجل".

ودعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مساء السبت، إلى إنشاء "تحالف إسلامي" ضد "التهديد المتزايد لتوسع إسرائيل والإرهاب الذي تمارسه".

ووفقا له: "الخطوة الوحيدة التي ستوقف الغطرسة الإسرائيلية هي التحالف الإسلامي"، مضيفا أن الخطوات الأخيرة التي اتخذتها أنقرة لتحسين العلاقات مع مصر وسوريا تهدف إلى "خلق خط تضامن" معهما.