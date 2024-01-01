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عدوان إسرائيلي واسع النطاق على سوريا والدفاعات الجوية تتصدى

الإثنين 09 سبتمبر 2024 12:15 ص / بتوقيت القدس +2GMT
عدوان إسرائيلي واسع النطاق على سوريا والدفاعات الجوية تتصدى



دمشق/ وكالات/

قالت وسائل إعلام سورية، يوم الأحد 8 سبتمبر 2024، إن الدفاعات الجوية السورية تتصدى لقصف إسرائيلي في المنطقة الوسطى، فيما سمع دوي انفجارات في سماء مدينتي حمص وطرطوس.

وأفادت وسائل الإعلام السورية بأن “صواريخ الدفاع الجوي تصدت وما زالت تتصدى للعدوان الذي يستهدف حماة من جنوب المدينة وشمالها، ونتج عنه أصوات انفجارات في القرى المحيطة وصولا لريف منطقة صافيتا”.

وذكرت إذاعة “شام أف أم” أن القصف الإسرائيلي استهدف مواقع في ريف حماة الغربي محور “طريق مصياف – وادي العيون” دون معلومات عن حجم الأضرار حتى اللحظة.

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