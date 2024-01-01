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"يائير غولان" : سندفع ثمنًا دمويًا لسياسات بن غفير وسموتريتش في الضفة

الأحد 08 سبتمبر 2024 09:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
"يائير غولان" : سندفع ثمنًا دمويًا لسياسات بن غفير وسموتريتش في الضفة



القدس المحتلة/سما/

انتقد رئيس كتلة الديمقراطيين، اللواء احتياط يائير غولان، "تجاهل رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو عمداً تحذيرات مسؤولي المؤسسة الأمنية والعسكرية، والسماح بحرية العمل الكاملة لبن غفير وسموتريش في الضفة الغربية". 

وفي حديث معه لصحيفة "معاريف" الإسرائيلية، اعتبر غولان، أنّ "المختطفين يتعفنون في أنفاق حماس، والجيش الإسرائيلي يقاتل داخل قطاع غزة، والشمال يشتعل، والأزمات رهيبة، والاقتصاد ينهار، والقطاع العام لا يعمل، وإسرائيل تتحول إلى دولة منبوذة في العالم، لكن عصابة الفساد والقومجية المتطرفة، تريد حرب يأجوج ومأجوج، وتبذل قصارى جهدها لإشعال انتفاضة ثالثة". 

وحذّر غولان من أنّ "الإرهاب اليهودي، تحت رعاية ممثليه في الحكومة، وضمن تجاهل جهات فرض القانون، يوصل إسرائيل إلى خطر وجودي"، مضيفاً "سندفع جميعاً الثمن الدموي الرهيب، اخرجوا إلى الشوارع الآن، قبل أن يفوت الأوان".

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