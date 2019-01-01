عبد المجيد تبون يفوز بفترة رئاسية ثانية في الجزائر بحصوله على 94.65% من الأصوات..

الجزائر/سما/

فاز الرئيس الجزائري المنتهية ولايته عبد المجيد تبون، مساء الأحد، بولاية رئاسية جديدة من 5 سنوات عبر انتخابات مبكرة أُجريت السبت.

وأعلن رئيس السلطة (اللجنة) المستقلة للانتخابات محمد شرفي، خلال مؤتمر صحفي، فوز تبون بأغلبية أصوات الناخبين، بـ94.65 بالمئة.

وأضاف أن المرشح عبد العالي حساني شريف، رئيس حركة مجتمع السلم (أكبر حزب إسلامي)، حل ثانيا بـ3.17 بالمئة.

فيما احتل المرشح يوسف أوشيش، السكرتير الوطني الأول لجبهة القوى الاشتراكية (أقدم حزب معارض/ يساري)، المركز الثالث والأخير بـ2.16 بالمئة.

وأفاد شرفي بأن الأصوات المعبر عنها للمترشحين الثلاثة بلغت 5 ملايين و630 ألف و196 صوتا من أصل أكثر من 24 مليون ناخب مسجل في القائمة الانتخابية.

ومن المقرر أن تحيل سلطة الانتخابات محاضر الفرز بشكل فوري إلى المحكمة الدستورية، التي ستنتظر خلال مدة لا تتعدى 48 ساعة في أي طعون محتملة، على أن تعلن النتائج النهائية خلال 10 أيام.

وفي وقت سابق الأحد، أفاد شرفي بأن نسبة التصويت عند إغلاق مكاتب الاقتراع على الساعة الثامنة مساء السبت (19:00 ت.غ) داخل الجزائر بلغت 48.03 بالمئة.

وتجاوزت هذه النسبة آخر نسبة مشاركة في انتخابات الرئاسة عام 2019، حين بلغت 39.88 بالمئة.

وتعد هذه ثاني انتخابات رئاسية تتم تحت إشراف كلي لسلطة مستقلة للانتخابات بعد استحقاق 2019، بعدما كانت تتم في السابق تحت إشراف وزارة الداخلية وصلاحيات أقل للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات.

وفي وقت سابق، أعلن رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي أن “نسبة المشاركة الأولية في الانتخابات الرئاسية عند إغلاق مكاتب الاقتراع الساعة 20,00 السبت (19,00 ت غ) بلغت 48,03 بالمئة داخل الوطن و19,57 بالمئة بالنسبة للجالية الوطنية بالخارج”، من دون أن يحدد عدد المقترعين من أصل أكثر من 24 مليون مسجّل. وقال إن هذه “نسبة أولية”، في وقت يُتوقع نشر نتائج التصويت الأحد.

وأرجع حسني عبيدي، من مركز “سيرمام” للدراسات في جنيف، انخفاض نسبة المشاركة إلى “الحملة الانتخابية المتواضعة” مع وجود متنافسَين “لم يكونا في المستوى” المطلوب ورئيس “بالكاد عقد أربعة تجمعات”. وأضاف أنه بالنسبة إلى الناخبين “ما الفائدة من التصويت إذا كانت كل التوقعات تصب في مصلحة الرئيس”.

وكانت مكاتب الاقتراع أغلقت الساعة 20,00 (19,00 ت غ) بعد تمديد التصويت لمدة ساعة.

ودُعي أكثر من 24 مليون جزائري للمشاركة في الانتخابات. وبلغت نسبة المشاركة في الساعة الخامسة عصرا (16,00 ت غ) 26,46%، بانخفاض قدره سبع نقاط مقارنة بالساعة ذاتها في انتخابات 2019 (33,06 بالمئة)، حسب السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.