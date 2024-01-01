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الداخلية الأردنية : نتائج التحقيقات الأولية في عملية "معبر الكرامة" تشير إلى أنه عمل فردي

الأحد 08 سبتمبر 2024 08:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
الداخلية الأردنية : نتائج التحقيقات الأولية في عملية "معبر الكرامة" تشير إلى أنه عمل فردي



عمان/سما/

أعلن الأردن مساء يوم الأحد، نتائج التحقيقات الأولية في حادث إطلاق النار عند جسر الملك حسين الحدودي مع الضفة الغربية المحتلة، الذي أسفر عن مقتل 3 إسرائيليين.

وقالت وزارة الداخلية الأردنية إن التحقيقات في الحادث أكدت أن "مطلق النار مواطن أردني اسمه ماهر ذياب حسين الجازي، من سكان منطقة الحسينية في محافظة معان".

وأضافت الوزارة، أن الجازي "كان عبر الجسر سائقا لمركبة شحن تحمل بضائع تجارية من الأردن إلى الضفة الغربية".

وأكدت أن، "النتائج الأولية تشير إلى أن الحادث عمل فردي"، مشيرة إلى أن "التحقيقات مستمرة للوصول إلى تفاصيل الحادث كافة".

وقالت الوزارة إنه "يجري التنسيق بين الجهات المعنية لاستلام جثمان منفذ العملية لدفنه في الأردن".

كما أكدت الإفراج عن كل السائقين الأردنيين الذين تم التحقيق معهم بعد الحادث، إذ "عادت أكثر من 100 شاحنة إلى المملكة بشكل متتابع نهار الأحد".

وأشارت الوزارة إلى أن "الجهات المعنية تتابع أيضا إغلاق الجسر بعد الحادث".

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