اسرائيل تزعم اغتيال قائد الوحدة الصاروخية في لواء شرق خان يونس التابع لحماس بغزة بواسطة مسيرة

القدس المحتلة/سما/

ادعى الجيش الإسرائيلي، أنه اغتال في قصف جوي قائد الوحدة الصاروخية في لواء شرق خان يونس التابع لحركة حماس جنوبي قطاع غزة.

وقال الجيش، الأحد، في بيان نشره بحسابه على منصة “إكس”: “تواصل قوات الفرقة 162 (فرقة مدرعة نظامية) عملها في منطقة رفح، حيث تمكنت من القضاء على مخربين وداهمت البنى التحتية الإرهابية وعثرت على العديد من الأسلحة في المنطقة”، وفق قوله.

وأضاف: “كما قضت طائرة مسيرة تابعة لسلاح الجو بتوجيهات قيادة المنطقة الجنوبية يوم الثلاثاء على رائف عمر سلمان أبو شاب قائد الوحدة الصاروخية في لواء شرق خان يونس”.

وبحسب الجيش الإسرائيلي “كان أبو شاب مسؤولا عن إطلاق وابل من الصواريخ على منطقة غلاف غزة والوسط من منطقة خان يونس منذ بداية الحرب”.

وحتى الساعة 10:00 (ت.غ) لم تعلق حركة حماس على ما أورده الجيش الإسرائيلي في بيانه.

وأشار إلى أن طيرانه المسير ومقاتلاته الحربية شنت خلال الـ24 ساعة الأخيرة غارات على نحو 25 هدفا، بزعم أنها تتبع لحركة حماس في أنحاء قطاع غزة.

وقال: “كان من بين الأهداف التي تم استهدافها خلايا إرهابية ومباني عسكرية وبنى تحتية عسكرية”.

وبدعم أمريكي، تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت أكثر من 135 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.