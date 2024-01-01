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عضو “كنيست” اسرائيلي : نعرف مكان “نصر الله” وربما نقضي عليه وسنصل للسنوار قريبًا وهناك نية لشن حرب في الشمال

الأحد 08 سبتمبر 2024 05:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
عضو “كنيست” اسرائيلي : نعرف مكان “نصر الله” وربما نقضي عليه وسنصل للسنوار قريبًا وهناك نية لشن حرب في الشمال



القدس المحتلة/سما/

 قال عضو  الكنيست الإسرائيلي نيسيم فاتوري في مقابلة إذاعية، اليوم الأحد، نقلتها صحيفة معاريف، إن النية هي التوجه إلى الحرب في الشمال بعد إطلاق سراح الأسرى في قطاع غزة، وعن زعيم حزب الله، حسن نصر الله، قال فاتوري: “ربما نقضي عليه إذا لم يكن لدينا خيار”.
وتواجه إسرائيل يوميا عشرات الصواريخ التي يطلقها حزب الله نحو المعسكرات والمستوطنات الإسرائيلية، وقد هددت حكومة بنيامين نتنياهو من قبل بأنها ستتفرغ لمعالجة التهديدات اللبنانية بشكل كامل بعد أن تنتهي من حربها على قطاع غزة.
وبهذا الصدد قال فاتوري، نائب رئيس الكنيست وعضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع، إن “النية هي التوجه إلى الحرب في الشمال بعد إعادة المختطفين من غزة”.
وأضاف رغم أنه ضد استبدال وزير الدفاع يوآف غالانت في وقت الحرب، “لكن لا يوجد خيار آخر عندما ينهار الشمال”، وعن تصريحات غالانت التي قال فيها “سنعيد لبنان إلى العصور الوسطى”، قال فاتوري “يجب أن نتوقف عن الكلام ونبدأ بالفعل، وأن نريهم ما يستحقون، يجب أن نظل في الشمال وأن نستعيد الأمن، هذه حرب لا خيار فيها منذ البداية”، وفق “الجزيرة”.
وتابع “أعلم بوجود ضغوط من الأميركيين، لكن يجب أن نثبت على موقفنا مثلما دخلنا خان يونس ورفح رغم معارضة الأميركيين، هذه هي الكيفية التي تفوز فيها بالحرب”.

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