  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الصحة الفلسطينية: 69% من أطفال قطاع غزة تلقوا الجرعة الأولى من لقاح شلل الأطفال

الأحد 08 سبتمبر 2024 03:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة الفلسطينية: 69% من أطفال قطاع غزة تلقوا الجرعة الأولى من لقاح شلل الأطفال



القدس المحتلة/سما/

قالت وزارة الصحة، إن 69% من أطفال قطاع غزة (من عمر يوم وحتى 10 سنوات) تلقوا الجرعة الأولى من لقاح شلل الأطفال.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أنه بعد مرور 7 أيام على انطلاق الجولة الأولى من حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال، تم التلقيح حتى وصل هذا العدد، وذلك ضمن الحملة المستمرة في محافظتي دير البلح وخان يونس والمناطق المجاورة، حتى مساء اليوم الأحد.

وأشارت إلى أن عدد الأطفال الذين تلقوا الجرعة الأولى بلغ حتى مساء أمس السبت 441647 طفلاً، بينهم 49% من الإناث، و51% من الذكور.

وأوضحت أن الجولة الأولى من حملة التطعيم تُستكمل في محافظتي غزة والشمال، وطواقم وزارة الصحة الفلسطينية، و"الأونروا"، ومنظمة الصحة العالمية، و"اليونيسيف تواصل الجهود في حملة التطعيم رغم عدوان الاحتلال المتواصل على القطاع، وفي ظل خطر كبير على تنقلها بين مراكز التطعيم.

الأكثر قراءة اليوم

برلماني مصري يخاطب نتنياهو: من أنت لتتحدى مصر؟

إطلاق نار عند معبر الكرامة: مقتل 3 ضباط اسرائيليين واستشهاد المنفذ

شكوك أميركية في إمكانية توقف حرب غزة قبل نهاية ولاية بايدن

رئيس سابق للشاباك: نتنياهو يصر على "صلاح الدين" خوف انهيار حكومته

حاخام “يبارك” جنودا متهمين بالاعتداء جنسيا على أسير فلسطيني (فيديو)

أسعار العملات والمعادن في فلسطين

مدير الاستخبارات البريطانية: حماس حركة وفكرة لا يمكن قتلها

الأخبار الرئيسية

حماس تؤكد: محمد الضيف بخير ولا زال على رأس عمله

نتنياهو يعلق على عملية معبر الكرامة: محاطون بأيديولوجية قاتلة تقودها إيران

IMG_5941

إطلاق نار عند معبر الكرامة: مقتل 3 ضباط اسرائيليين واستشهاد المنفذ

338 يوما للعدوان على فلسطين: عشرات الشهداء والجرحى في مجازر مروعة في قطاع غزة

1834236754

شكوك أميركية في إمكانية توقف حرب غزة قبل نهاية ولاية بايدن

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية