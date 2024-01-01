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حماس تؤكد: محمد الضيف بخير ولا زال على رأس عمله

الأحد 08 سبتمبر 2024 03:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس تؤكد: محمد الضيف بخير ولا زال على رأس عمله



وكالات - سما-

قال القيادي في حركة حماس أسامة حمدان، إن محمد الضيف، قائد الجناح العسكري للحركة "بخير وهو على رأس عمله".

وأكد حمدان في تصريح اليوم الأحد أن "أبو خالد (محمد الضيف) بخير، ولا زال على رأس عمله ويمارس دوره كقائد للمقاومة".

وأضاف أن "كل ما نشر من إشاعات لم يدفعه إلى الوراء، وما زال في موقعه يمارس دوره، ورغم مرور أكثر من 330 يوما من الحرب لا هو ولا جنوده ولا أركانه كلت لهم عزيمة ولا تراجعت لهم إرادة".

وعلى عكس تصريحات القيادي في "حماس"، كان الجيش الإسرائيلي "أكد اغتيال محمد الضيف في الأول من أغسطس الماضي في قطاع غزة، استنادا لمعلومات استخبارية جمعتها أجهزة الجيش، والأمن العام الاسرائيلي".

وجاء في بيان الجيش الإسرائيلي آنذاك أن "جيش الاحتلال وجهاز الأمن العام قضيا على محمد الضيف".

وفي الوقت ذاته نفت حركة "حماس" "ادعاءات وأكاذيب الجيش الإسرائيلي بشأن اغتيال الضيف"، مؤكدة أنه "يستمع إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي ويستهزئ بمقولاته الكاذبة".

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