نتنياهو يعلق على عملية معبر الكرامة: محاطون بأيديولوجية قاتلة تقودها إيران

القدس المحتلة/سما/

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تعليقا على عملية إطلاق النار "إسرائيل محاطة بأيديولوجية قاتلة تقودها إيران".

وجاءت تصريحات نتنياهو خلال افتتاح الجلسة الأسبوعية لحكومته، وشدد على أن حكومته مصممة على تحقيق "النصر المطلقة" في إطار حربها المتواصلة منذ نحو 12 شهرا على قطاع غزة، معتبرا أنه "من دون سيف لا يمكن الحياة في الشرق الأوسط"؛ وذلك في إجابة على تساؤل طرحه حول ما إذا كانت "الحرب أبدية".

ووصف نتنياهو العملية بـ"الصعبة"، وأضاف "نحن محاطون بإيديولوجية قاتلة يقودها محور الشر الإيراني.

وأضاف أن "ما يمنع إبادة شعبنا كما في الأيام السابقة هو قوة إسرائيل وقوة الجيش الإسرائيلي".

وتابع "في نهاية الأسبوع الماضي، نشرت صحيفة ‘بيلد‘ الألمانية وثيقة رسمية من حماس تكشف عن خطتها: بث الفتنة بيننا، وممارسة الحرب النفسية على عائلات الاسرى، والضغط السياسي الداخلي والخارجي على حكومة إسرائيل، تمزيقنا من الداخل والاستمرار في الحرب حتى إشعار آخر، حتى هزيمة إسرائيل".

واعتبر أن "الغالبية العظمى من الإسرائيليين لا تقع في فخ حماس هذا. فهم يعرفون أننا ملتزمون بكل جهدنا لتحقيق أهداف الحرب المتمثلة بالقضاء على حماس، إعادة جميع الاسرى، ضمان ألا تشكل غزة تهديدًا على إسرائيل بعد الآن، وإعادة سكاننا في الشمال والجنوب إلى منازلهم بأمان".

وختم تصريحاته متساءلا: "هناك من يسأل: &

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