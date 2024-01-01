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إطلاق نار عند معبر الكرامة: مقتل 3 ضباط اسرائيليين واستشهاد المنفذ

الأحد 08 سبتمبر 2024 10:31 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إطلاق نار عند معبر الكرامة: مقتل 3 ضباط اسرائيليين واستشهاد المنفذ



اريحا/سما/

قُتل 3 ضباط إسرائيليون، صباح اليوم الأحد، في عملية إطلاق نار بالقرب من معبر “الكرامة” شرق غور الأردن، واستشهاد المُنفذ.
وأعلنت إذاعة جيش الاحتلال عن مقتل الإسرائيليين الثلاثة في العملية على معبر الكرامة.
وتابعت: “عملية قاسية عند معبر اللنبي (الكرامة) نفذها فلسطيني وأسفرت عن مقتل 3 إسرائيليين، ولا يستبعد أن يكونوا من حراس المعبر”.
من جانبها أفادت صحيفة “معاريف”: “بأن القتلى في عملية معبر الكرامة من عناصر الأمن التابعة لسلطة المعابر الإسرائيلية”.

وقال طبيب الطوارئ في نجمة داود الحمراء، يوتام تسور: “هذا حادث خطير للغاية، لقد رأينا ثلاثة رجال ممددين فاقدين للوعي ولا نبض ولا تنفس، وكانت جروحهم ناجمة عن طلقات نارية في أجسادهم، وقمنا، بالتعاون مع قوة طبية تابعة للجيش الإسرائيلي، بإجراء عملية الإنعاش القلبي الرئوي لهم، وبعد ذلك للأسف اضطررنا إلى إعلان وفاتهم “.
وأشار موقع “ريشت كان” إلى أن منفذ العملية استخدم مسدساً صغيراً نجح في تهريبه بالشاحنة”.
وقال مسؤول أمني إسرائيلي لإذاعة جيش الاحتلال: “إن المنفذ هو سائق شاحنة أردني، وقام بتخبئة السلاح داخل شاحنته وبدأ بإطلاق النار تجاه عمال المعبر”.
وعلى وقع العملية الفدائية، أغلقت قوات الاحتلال جسر الكرامة وأعادت المسافرين الفلسطينيين المتجهين إلى الأردن.
 قالت الشرطة الإسرائيلية ومسؤولون بالقطاع الطبي إن ثلاثة أشخاص على الأقل أصيبوا بجروح خطيرة في هجوم بالرصاص قرب معبر “اللنبي” الحدودي مع الأردن اليوم الأحد.
وقالت الشرطة الإسرائيلية في بيان “هناك عدد من الضحايا في مكان الواقعة وتم تحييد مطلق الرصاص”.

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