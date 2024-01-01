  1. الرئيسية
  2. فلسطين 48

قتيل في جريمة إطلاق نار برهط في النقب..

الأحد 08 سبتمبر 2024 09:25 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قتيل في جريمة إطلاق نار برهط في النقب..



رهط/سما/

قتل شاب وأصيب آخر، جراء جريمة إطلاق نار وقعت في بلدة رهط في النقب صباح اليوم الأحد.

وضحية جريمة القتل في رهط هو الشاب محمد شيخ العيد.

وتلقت طواقم الإسعاف بلاغا عن جرحى جراء حادث عنف في بلدة رهط، وعلى الفور هرع طاقم طبي إلى المكان وأقر مصرع شخص على الفور، بينما أصيب شخص آخر بجروح متفاوتة.

وفتحت الشرطة الإسرائيلية تحقيقا في ملابسات الجريمة، وأظهرت التحقيقات الأولية أن خلفية الجريمة جنائية، دون أن تعلن الشرطة عن تنفيذ أي اعتقالات، على ما جاء في بيان مقتضب صادر عن الشرطة.

يشار إلى أن الشرطة عثرت على مركبة وقد أضرمت بها النيران، ويشتبه أنها استعملت في تنفيذ الجريمة.

ومع جريمة القتل التي نفذت في رهط صباح اليوم الأحد، قتل منذ مطلع العام نحو 152 مواطنا عربيا من الداخل المحتل، بينهم 8 نساء و6 فتيان دون سن 18 عاما، في جرائم مختلفة بينها إطلاق نار وطعن وتفجير مركبات.

وشهد العام الماضي تسجيل حصيلة غير مسبوقة في جرائم القتل في المجتمع العربي، بلغت 228 قتيلا بينهم 16 امرأة، ولا تزال معظم الملفات مفتوحة دون تقديم الجناة للمحاكمة.

الأكثر قراءة اليوم

هجوم على لبنان واخلاء شمال قطاع غزة.."يديعوت" : إسرائيل يستعدون لمعركة واسعة النطاق على جميع الجبهات..

برلماني مصري يخاطب نتنياهو: من أنت لتتحدى مصر؟

هجوم نتنياهو على الوسطاء يهدد مفاوضات هدنة غزة..

الهندي: نتنياهو ارسل مبعوثين للتفاوض على صفقة تبادل اسرى مع الجهاد

قناة عبرية : البيت الأبيض يرجئ تقديم مقترح جديد لـ "صفقة التهدئة" في غزة..

واشنطن : إحباط مُخطط لمهاجمة وقتل أكبر عدد من اليهود في نيويورك

شكوك أميركية في إمكانية توقف حرب غزة قبل نهاية ولاية بايدن

الأخبار الرئيسية

338 يوما للعدوان على فلسطين: عشرات الشهداء والجرحى في مجازر مروعة في قطاع غزة

1834236754

شكوك أميركية في إمكانية توقف حرب غزة قبل نهاية ولاية بايدن

1181881073

رئيس سابق للشاباك: نتنياهو يصر على "صلاح الدين" خوف انهيار حكومته

66dc376242360452ac0ac75c

برلماني مصري يخاطب نتنياهو: من أنت لتتحدى مصر؟

prison-ofer-burj-730x438

حاخام “يبارك” جنودا متهمين بالاعتداء جنسيا على أسير فلسطيني (فيديو)

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية