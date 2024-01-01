قتيل في جريمة إطلاق نار برهط في النقب..

رهط/سما/

قتل شاب وأصيب آخر، جراء جريمة إطلاق نار وقعت في بلدة رهط في النقب صباح اليوم الأحد.

وضحية جريمة القتل في رهط هو الشاب محمد شيخ العيد.

وتلقت طواقم الإسعاف بلاغا عن جرحى جراء حادث عنف في بلدة رهط، وعلى الفور هرع طاقم طبي إلى المكان وأقر مصرع شخص على الفور، بينما أصيب شخص آخر بجروح متفاوتة.

وفتحت الشرطة الإسرائيلية تحقيقا في ملابسات الجريمة، وأظهرت التحقيقات الأولية أن خلفية الجريمة جنائية، دون أن تعلن الشرطة عن تنفيذ أي اعتقالات، على ما جاء في بيان مقتضب صادر عن الشرطة.

يشار إلى أن الشرطة عثرت على مركبة وقد أضرمت بها النيران، ويشتبه أنها استعملت في تنفيذ الجريمة.

ومع جريمة القتل التي نفذت في رهط صباح اليوم الأحد، قتل منذ مطلع العام نحو 152 مواطنا عربيا من الداخل المحتل، بينهم 8 نساء و6 فتيان دون سن 18 عاما، في جرائم مختلفة بينها إطلاق نار وطعن وتفجير مركبات.

وشهد العام الماضي تسجيل حصيلة غير مسبوقة في جرائم القتل في المجتمع العربي، بلغت 228 قتيلا بينهم 16 امرأة، ولا تزال معظم الملفات مفتوحة دون تقديم الجناة للمحاكمة.