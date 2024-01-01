ضابط استخبارات أمريكي سابق: الحرب النووية مسألة وقت..

واشنطن / وكالات /

أكد الضابط السابق في المخابرات العسكرية الأمريكية، سكوت ريتر، أن "حربا نووية ستبدأ عاجلا أم آجلا بسبب ارتفاع مستوى التوتر في العالم"، بحسب قوله.

وقال ريتر، في مقابلة مع قناة "Dialogue Works"على "يوتيوب": "بناء على مستوى التوتر الحالي في العالم، فإن استخدام الأسلحة النووية هو مسألة وقت".

وأشار إلى أن الاتجاه الحالي هو أن العالم يبتعد تدريجياً عن المفهوم الكلاسيكي للردع النووي، الذي لا يعني ضمناً الاستخدام الوقائي لأسلحة الدمار الشامل.

وأضاف: "هناك سيناريو يمكنك من خلاله إطلاق ضربة استباقية".

ووفقا له، فإن دول العالم لم تعد تناقش السيطرة على مثل هذه الأسلحة ولا تتحدث عن ضرورة خفض ترسانتها.

وفي منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، الذي عُقد في يونيو/ حزيران الماضي، حذّر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، من أن قضية استخدام أسلحة الدمار الشامل لا ينبغي الاستخفاف بها.

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن مخاطر الحرب النووية أصبحت الآن كبيرة للغاية، ولا يمكن الاستهانة بهذا الخطر. ومع ذلك، في رأيه، هناك الكثير ممن هم على استعداد لتضخيم هذا التهديد بشكل مصطنع.